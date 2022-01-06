原标题：京东成为2022年中央广播电视总台春晚独家互动合作伙伴 全民分15亿红包和好物

1月5日，中央广播电视总台2022年春节联欢晚会独家互动合作项目发布会在京举行，宣布京东成为总台2022年春晚独家互动合作伙伴，双方将在红包互动、电商等方面展开全方位深度合作。

中央广播电视总台编务会议成员兼总经理室总经理彭健明，京东零售CEO辛利军，京东集团副总裁、京东零售市场营销与商业化中心负责人邵京平等共同启动项目合作。

今年春晚，京东将携手总台打造玩法简单、福利多样、持续时间长的互动体验。互动活动从腊月二十二（1月24日）起一直持续至元宵节（2月15日），通过将互动玩法与好礼结合，届时不仅有分红包活动，更将送出实物大奖，邀请全民分15亿红包和好物。

2022年是京东连续第10年“春节也送货”。在为广大观众带来全新互动体验的同时，京东也将充分发挥新型实体企业优势，携手产业链上下游合作伙伴实现高质量增长，助力乡村振兴。

中央广播电视总台编务会议成员兼总经理室总经理彭健明致辞

发布会上，中央广播电视总台编务会议成员兼总经理室总经理彭健明表示，京东集团近年来在零售、物流、科技、健康等领域发展态势良好，为经济发展和消费升级提供了支持。同时，作为总台“品牌强国工程”合作企业，京东长期致力于推动中国产品向中国品牌转变，助力建设品牌强国，服务人民美好生活。在过去良好合作的基础上，总台与京东再次牵手，希望让虎年春晚如虎添翼，虎跃龙腾。此次总台牵手京东，开启2022年春晚独家互动合作，是对京东服务用户的能力，以及长期坚定打造数智化社会供应链等核心能力的认可。

京东零售CEO辛利军致辞

发布会上，京东零售CEO辛利军表示，京东十分重视且珍惜此次与总台的合作。京东要努力做好消费者的代言人，而春晚是一场陪伴全国人民度过新春佳节的文化盛宴，在服务好用户这一点上，京东与总台有着高度的一致。2022年是京东连续第10年春节也送货。对此，辛利军表示，京东将充分发挥自身的供应链基础设施与技术优势，春节期间，京东的快递小哥都将准时把包裹送到消费者手中。此外，依托于经历过多次“618”“11.11”等超高并发复杂场景锤炼的京东云技术服务体系，也将为春晚观众参与互动时的体验保驾护航。

京东集团副总裁、京东零售市场营销与商业化中心负责人邵京平介绍互动活动

“京东将在2022虎年春晚期间，为广大观众、用户带来玩法简单、福利多样、持续时间最长的全新互动体验。”发布会现场，京东集团副总裁、京东零售市场营销与商业化中心负责人邵京平表示。

据悉，今年春晚互动活动将从腊月二十二一直持续到正月十五。从腊月二十二开始，用户即可登录京东APP预约春晚互动活动；除夕当天，京东将上线“击鼓迎春”活动，邀全民共同分红包和好物；从大年初一开始，“击鼓迎春”依旧全程在线，用户还可通过京东APP给亲朋好友拜年送祝福，并领取专属好物福利；至元宵节，用户依然可以来京东领好物、分红包。不仅持续时间长，玩法同样简单。在除夕“击鼓迎春”活动中，用户只需在观看春晚时跟随主持人的口令，拿起手机打开京东APP“摇一摇”，即可参与其中。此外，京东将携手众多知名消费品牌在春晚活动期间送出品牌定制红包，让全球华人共享国潮好物、新潮酷玩、特色农产品等超值好物。

今年春节期间，京东将充分发挥新型实体企业效能，用“年货春运”全力满足商家与消费者在春节期间的物流服务需求，携手品牌合作伙伴高质量发展。同时，依托于数智化社会供应链，助力乡村振兴，推动农民增收与消费升级的正循环。

2022年春节，依托于总台精彩的晚会内容设计，加之京东长期坚定打造的数智化社会供应链等能力支撑，京东将与总台携手奉上一场精彩绝伦的春节晚会。而在春晚到来之前，京东年货节也将于腊八前夜（1月9日）晚8点全面开启。（微微）

(责编：曹淼、李源)