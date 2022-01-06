人民网北京1月6日电 （记者王连香）据交通运输部消息，2021年12月，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路269条，运营里程8708公里，实际开行列车279万列次，完成客运量20.8亿人次，进站量12.7亿人次。本月客运量环比增加1.1亿人次（增长5.6%），同比去年12月增加0.5亿人次（增长2.5%）；未发生运营安全责任事故。

2021年12月，新增镇江（句容）1个城市首次开通运营城市轨道交通；新增运营线路18条、运营区段11个，分别为上海地铁（14号线、18号线一期北段）、北京地铁（11号线、17号线、19号线、8号线剩余段、14号线剩余段、S1线剩余段、首都机场线西延、昌平线南延、16号线南延）、武汉地铁（5号线、16号线、6号线二期）、深圳地铁20号线、南京地铁2号线二期、宁句线、青岛地铁1号线南段、天津地铁（4号线南段、6号线调整段）、大连地铁13号线一期、宁波地铁5号线一期、合肥地铁4号线、南昌地铁4号线一期、南宁地铁5号线、无锡地铁4号线一期、佛山地铁2号线、芜湖轨道交通2号线、洛阳地铁2号线一期，新增运营里程共计580公里。

数据来源：交通运输部

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