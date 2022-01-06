交通运输部：12月全国轨道交通完成客运量20.8亿人次
2022年01月06日10:06 | 来源：人民网
小字号
人民网北京1月6日电 （记者王连香）据交通运输部消息，2021年12月，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路269条，运营里程8708公里，实际开行列车279万列次，完成客运量20.8亿人次，进站量12.7亿人次。本月客运量环比增加1.1亿人次（增长5.6%），同比去年12月增加0.5亿人次（增长2.5%）；未发生运营安全责任事故。
2021年12月，新增镇江（句容）1个城市首次开通运营城市轨道交通；新增运营线路18条、运营区段11个，分别为上海地铁（14号线、18号线一期北段）、北京地铁（11号线、17号线、19号线、8号线剩余段、14号线剩余段、S1线剩余段、首都机场线西延、昌平线南延、16号线南延）、武汉地铁（5号线、16号线、6号线二期）、深圳地铁20号线、南京地铁2号线二期、宁句线、青岛地铁1号线南段、天津地铁（4号线南段、6号线调整段）、大连地铁13号线一期、宁波地铁5号线一期、合肥地铁4号线、南昌地铁4号线一期、南宁地铁5号线、无锡地铁4号线一期、佛山地铁2号线、芜湖轨道交通2号线、洛阳地铁2号线一期，新增运营里程共计580公里。
数据来源：交通运输部
(责编：王连香、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 交通运输部：12月全国轨道交通完成客运量20.8亿人次
- 人民网北京1月6日电 （记者王连香）据交通运输部消息，2021年12月，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路269条，运营里程8708公里，实际开行列车279万列次，完成客运量20.8亿人次，进站量12.7亿人次。本月客运量环比增加1.1亿人次（增长5.6%），同比去年12月增加0.5亿人次（增长2.5%）；未发生运营安全责任事故。…
- 水利部明确智慧水利建设目标：到2025年建成七大江河数字孪生流域
- 人民网北京1月6日电 （王仁宏）据水利部消息，近日，水利部印发了《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》（以下简称《指导意见》）《“十四五”期间推进智慧水利建设实施方案》（以下简称《实施方案》），还同步印发了《智慧水利建设顶层设计》（以下简称《顶层设计》）《“十四五”智慧水利建设规划》（以下简称《建设规划》），系列文件明确了推进智慧水利建设的时间表、路线图、任务书、责任单。 《指导意见》指出，推进智慧水利建设是推动新阶段水利高质量发展的六条实施路径之一，需要按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”要求，以数字化、网络化、智能化为主线，以数字化场景、智慧化模拟、精准化决策为路径，以构建数字孪生流域为核心，全面推进算据、算法、算力建设，加快构建具有预报、预警、预演、预案（以下简称“四预”）功能的智慧水利体系。…
相关新闻
- 评论
- 关注