人民网北京1月6日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，日前，市场监管总局、国家标准委发布了《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》等16项节能领域国家标准外文版，包括家用电冰箱、电动洗衣机、洗碗机、电饭锅、智能坐便器、蹲便器、室内照明用LED产品等多个我国对外贸易重点产品品类。

市场监管总局介绍，节能标准是国家节能制度的重要组成部分，是提升经济质量效益、推动绿色低碳循环发展、建设生态文明的有效手段。强制性能效标准是规定用能产品、设备进入中国市场的最低能源效率要求的节能标准，是实施高耗能产品淘汰、能效标识、节能产品认证、节能产品政府采购等制度的基础，为实现碳达峰、碳中和目标提供有力支撑。

据了解，我国从20世纪80年代中期着手研究能效标准，现行有效强制性产品能效标准达到75项，标准数量实现国际领先，房间空调、电动机等典型产品的能效标准指标达到国际先进水平。2016年至2020年，中国发布强制性产品设备能效标准26项，实现年节电量490亿千瓦时，相当于减排二氧化碳286万吨。

市场监管总局表示，此次发布16项节能领域国家标准外文版及时响应了党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的节能决策部署，突出我国先进节能标准的规范引领与源头把控作用，有助于我国开展国际能效标准化合作，支持实现联合国可持续发展目标。

下一步，市场监管总局、国家标准委将加快完善“碳达峰、碳中和”相关领域标准体系，持续强化我国现有绿色低碳标准的外文版制定，推进国内国际标准协调，促进经济社会发展全面绿色转型，并为全球应对气候变化贡献更多中国经验和中国方案。

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