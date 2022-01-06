本报记者 徐运平 张志锋

2022年将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事，需要保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境。围绕如何贯彻落实中央经济工作会议精神，做好2022年经济工作，记者采访了河北省委书记、省人大常委会主任王东峰。

记者：2021年是建党100周年，是“十四五”开局之年，河北在奋力推进经济强省、美丽河北建设方面，有哪些显著亮点？

王东峰：2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是河北发展进程中极不平凡的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，省委团结带领广大党员干部群众，推动各项事业发展取得新成效，主要经济指标好于年度计划，实现“十四五”良好开局。一是思想政治引领凝聚强大力量。隆重庆祝建党100周年，扎实开展党史学习教育和“四史”宣传教育，胜利召开省第十次党代会，习近平新时代中国特色社会主义思想在燕赵大地深入人心、落地生根，全省上下坚决拥护“两个确立”、自觉做到“两个维护”，以昂扬斗志奋斗新时代，奋进新征程。二是重大国家战略实施实现新的突破。京津冀协同发展重点领域合作持续深化，累计承接京津转入企业和单位近4万家，雄安新区完成投资3000多亿元，3万多群众相继回迁入住，白洋淀水质由2017年的劣Ⅴ类转变为2021年的Ⅲ类，中国星网等一批标志性项目落户新区，北京冬奥会筹办工作基本就绪，“两翼”带动发展格局加速形成。三是脱贫攻坚战全面胜利。历史性地解决绝对贫困问题，如期全面建成小康社会，全省232.3万农村建档立卡贫困人口全部脱贫，7746个贫困村全部出列，62个贫困县全部摘帽。四是绿色转型发展展现良好势头。在超额完成“十三五”去产能任务基础上，2021年宣钢800万吨产能全部退出，高新技术产业和战略性新兴产业增加值增长两位数以上，“三二一”的产业结构不断优化，服务业对GDP增长贡献率超过70%。2021年1—11月全省PM2.5浓度38微克立方米，同比下降15.6%。五是改革开放全面深化。“证照分离”改革全面覆盖，市场主体达到725.9万户，同比增长5.63%。成功举办2021中国国际数字经济博览会、2021“一带一路”·长城国际民间文化艺术节，市场化、法治化、国际化营商环境不断优化。六是保障改善民生升级加力。20项民生工程和10件民生实事深入实施，全省城镇新增就业提前超额完成年度目标，人民群众获得感、幸福感、安全感不断提升。

记者：做好2022年经济工作，贯彻落实“稳字当头、稳中求进”要求，推动经济社会高质量发展，河北的总体思路是什么？

王东峰：中央经济工作会议要求，必须坚持高质量发展，坚持以经济建设为中心是党的基本路线的要求，全党都要聚精会神贯彻执行，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。这为我们做好工作提供了根本遵循。总体要求是，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，加快绿色转型，优化产业结构和生态环境，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，统筹当前和长远，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，加快建设现代化经济强省、美丽河北，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

实际工作中，坚持稳字当头、稳中求进，重点抓好8个方面工作：扎实推动京津冀协同发展、雄安新区规划建设、北京冬奥会筹办实现新突破，加快形成“两翼”带动发展格局；大力实施扩大内需战略和项目带动战略，扩大有效投资；加快产业数字化、数字产业化；大力发展高新技术企业和科技型中小企业，加快建设创新型河北；深化“放管服”等重点领域改革，深度融入共建“一带一路”，稳定外资外贸；抓好城市更新、县城改造和特色小镇建设，全面推进乡村振兴，发展现代农业，确保粮食安全和农民增收；深化大气、水、土壤污染防治和国土绿化，积极稳妥推进碳达峰碳中和，筑牢首都生态安全屏障；持续实施20项民生工程，扎实推进共同富裕。

记者：新的一年，河北如何进一步办好京津冀协同发展、雄安新区规划建设、北京冬奥会筹办“三件大事”？

王东峰：“三件大事”是习近平总书记亲自谋划部署推动的重大国家战略和国家大事，为河北现在和未来发展带来了千载难逢的历史机遇。我们一定要时刻牢记习近平总书记的殷切嘱托，认真履行主体责任和政治责任，继续举全省之力办好“三件大事”，为服务党和国家大局作出新贡献。一是聚焦扭住承接北京非首都功能疏解这个牛鼻子，加快北京大兴国际机场临空经济区等平台建设，抓好廊坊北三县与北京城市副中心一体化发展23项先行启动重点事项，努力在产业转移、交通一体化和生态环境共建共治共享上实现新突破。二是聚焦创造“雄安质量”，统筹抓好启动区等重点片区和重大工程建设，持续深化白洋淀生态治理和保护，有序承接中央确定的高校、医疗机构、企业总部、金融机构、科研院所、事业单位，聚集高端高新产业，打造北京非首都功能疏解集中承载地，加快形成社会主义现代化城市雏形。三是聚焦做好冬奥会服务保障工作，坚持“三个赛区、一个标准”，全力举办一届简约、安全、精彩的奥运盛会，同时大力发展奥运经济，加快建设张家口可再生能源示范区、京张体育文化旅游带和首都“两区”，努力交出冬奥会筹办和本地发展两份优异答卷。

《 人民日报 》（ 2022年01月01日 04 版）

(责编：罗知之、陈键)