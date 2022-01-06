本报记者 杜若原 何 勇

2021年，湖南战胜诸多不利因素，经济运行稳中有进、稳中提质，在“十四五”开局之年交出了亮丽答卷。新的一年，湖南将如何落实中央经济工作会议精神，为推动中部地区崛起作出更大贡献？记者采访了湖南省委书记张庆伟。

记者：中央经济工作会议提出，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，深入实施区域重大战略和区域协调发展战略。湖南怎样更好促进区域协调发展？

张庆伟：2020年9月，习近平总书记亲临湖南考察，赋予湖南“三高四新”战略定位和使命任务：着力打造国家重要先进制造业、具有核心竞争力的科技创新、内陆地区改革开放的高地，在推动高质量发展上闯出新路子，在构建新发展格局中展现新作为，在推动中部地区崛起和长江经济带发展中彰显新担当，奋力谱写新时代坚持和发展中国特色社会主义的湖南新篇章。新一届省委将团结带领全省干部群众，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，奋力把习近平总书记为湖南擘画的蓝图变成美好现实。这次中央经济工作会议对贯彻新发展理念、构建新发展格局和区域政策要增强发展的平衡性协调性作出了全面部署，湖南将深入学习领会、全面贯彻落实，更好促进区域协调发展。主要从以下方面着力：

首先是突出服务国家战略。服务和融入中部地区高质量发展、长江经济带发展，积极对接长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设，贯彻落实新一轮西部大开发战略，建设对接西部陆海经济往来双向通道。

二是优化区域经济布局。把长株潭都市圈发展摆在更加突出位置，加快长株潭一体化，实施强省会战略。目前长沙经济体量突破1.2万亿元，人口总量突破1000万。湖南将出台措施，支持长沙市进一步完善省会功能、做强现代产业、打造战略平台、增强市场活力、提升城市品质，力争到2026年，高质量发展主要指标居全国前列；到2035年，建成具有国际影响力的现代化城市。同时支持岳阳、衡阳省域副中心城市建设，加快建设沿京广、沪昆、渝长厦通道的三大经济带，推动长株潭、洞庭湖、湘南、大湘西四大板块协调联动发展，促进革命老区、民族地区、老工业城市等特殊类型地区振兴发展。

三是大力发展县域经济。推进地级城市及30万人口以上县城等多点优化布局，培育若干城区人口20万以上新兴中小城市，壮大立县产业，增强县域经济内生动力。我们还要通过交通基础设施联通、红色文化旅游等工程，推进湘赣边区域合作示范区建设。

记者：湖南怎样发挥科技大省优势，打造具有核心竞争力的科技创新高地？

张庆伟：湖南科教资源丰富，在服务国家科技自立自强上应该多作贡献。一是聚焦强化战略科技力量，在种业、计算、材料、北斗应用等领域推出更多具有世界“并跑”“领跑”水平的创新成果。二是强化企业创新主体地位，建立科技型企业梯度培育体系，促进产学研用深度融合，畅通源头创新、成果转化、市场应用链条，促进产业链上中下游、大中小企业融通创新。三是优化创新生态，深化科技体制改革，在科技计划项目、科研经费使用、科技投入、科技评价、科技金融等重点领域、关键环节推出一批改革创新举措。四是持续推进“芙蓉人才”行动计划，培育引进一批战略科学家、科技领军人才、创新团队、青年科技人才和基础研究人才。

记者：制造业是立国之本，湖南如何打造“国家重要先进制造业高地”？

张庆伟：我们将加快推动产业优化升级，提升制造业比重，巩固壮大实体经济根基。一是培育壮大规模工业企业，引进一批“三类500强（世界财富500强、中国企业500强、中国民营企业500强）”企业，培育一批“专精特新”企业，深入开展“新增规模以上工业企业”行动。二是开展“纾困增效”专项行动，落实好减税降费政策，引导金融机构加大对实体经济特别是中小微企业、科技创新、绿色发展的支持，帮助企业解决缺电、缺芯、缺工、融资难融资贵及高成本等问题。三是推动产业集群发展，把工程机械、轨道交通装备等产业打造成世界级产业集群，培育电子信息、新材料、新能源与节能等国家级产业集群，发展新兴和未来产业，提升传统产业，推动钢铁、汽车、石化、有色等产业转型升级，围绕龙头企业建链补链延链强链，增强供应链韧性。四是优化园区产业布局，改革完善园区管理体制机制，加快建设一批特色产业园区，完善评价激励机制。

记者：中央经济工作会议提出大力发展数字经济，湖南如何利用数字经济升级传统产业发展？

张庆伟：湖南将加快推进数字产业化和产业数字化，打造数字经济新优势。一是加强数字基础设施建设，优化算力和大数据中心布局，升级改造国家超算长沙中心，加快长沙智谷和算法创新中心建设，争建国家级互联网骨干直联点，实现市州城区5G网络全覆盖。二是加快推进数字产业化，发展信创、新型显示器件等产业，培育壮大“大智移云”以及北斗应用、车联网等新兴产业。三是加速推进产业数字化，推进中小企业数字化网络化智能化转型，支持企业“上云用数赋智”，推动信息化和工业化深度融合。

记者：湖南是精准扶贫首倡地，如何巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，如何推动乡村振兴？

张庆伟：湖南作为精准扶贫首倡地，近年来举全省之力脱贫攻坚，走出了一条精准、有特色、可持续的脱贫路子，全省682万名建档立卡贫困人口全部脱贫。

我们将努力在乡村振兴上打造湖南样板。一是抓衔接。建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定，加强防止返贫监测帮扶，抓好乡村振兴重点帮扶和示范创建，坚决守住不发生规模性返贫的底线。二是抓产业。坚持最严格的耕地保护制度，巩固提升农业综合生产能力，保障粮食和重要农产品安全供给，确保粮食播种面积稳定在7100万亩左右、产量稳定在600亿斤左右；推动农村一二三产业融合发展，加快形成十大农业优势特色千亿产业。三是抓建设。实施乡村建设行动，统筹县域城镇和村庄规划建设，推动公共基础设施往村覆盖、往户延伸，促进县乡村公共服务一体化，实现“快递进村”全覆盖；接续推进农村人居环境整治提升行动，推进美丽乡村建设扩面提质，做强中心村，建设乡村新社区；培育文明乡风，焕发乡村文明新气象。四是抓改革。规范有序引导土地流转，发展多种形式适度规模经营；深入推进农村宅基地管理与改革、农村集体产权制度改革，加快消除集体经济空壳村、薄弱村。五是抓人才。推动乡村人才振兴，培育壮大高素质农民、农村实用人才、农技推广人才、农村经营管理人才“四支队伍”，引导能人回乡、市民下乡、乡贤助乡、企业兴乡。

湖南将把稳增长、调结构、推改革有机结合起来，抓重点、补短板、强弱项，全力办好发展经济这个最大实事，以经济社会发展的优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

《 人民日报 》（ 2022年01月06日 06 版）

(责编：罗知之、陈键)