1月5日，北京2022年冬奥会迎来开幕倒计时30天。为进一步展现中央企业服务冬奥的风采、展现“大国重器”的责任担当，“企航冬奥”信息流正式发布，并在国资委新闻中心官方微信“国资小新”以及中国石油、中国三峡集团、中国中铁、中国铁建、中国交建等中央企业新媒体平台同步上线。

“企航冬奥”信息流由国资委新闻中心联合人民日报全国党媒平台携手打造，聚合全网冬奥优质内容，通过智能化推荐，及时、精准地为用户奉上冬奥资讯“大餐”。“企航冬奥”充分汇聚央企国企最新鲜、最全面的冬奥资讯，立体化展现“国家队”服务保障冬奥的力量、助力体育产业发展的贡献和打造世界一流精品的风采。

“企航冬奥”正陆续接入电网、通信、能源等领域央企公众服务APP，及国资国企微博微信等新媒体平台。据悉，未来更多独家央企国企冬奥信息将在“企航冬奥”信息流首发分享。

“企航冬奥”信息流依托人民日报全国党媒平台海量聚合、精准推荐、全域分发等技术优势，实现协同高效传播，讲好央企故事，传播央企好声音。“企航冬奥”信息流开创了“部委+央媒+央企”的合作新模式，实现了“媒体+产业”的深度融合。

据介绍，“企航冬奥”是在人民日报全国党媒平台自主研发的冬奥信息流产品基础上，定制化开发的个性化信息流。此前，通用版冬奥信息流已落地人民网客户端“人民网+”、河北省融媒体平台“冀云”客户端、中国滑冰协会等多个渠道。（来源：全国党媒信息公共平台）

(责编：王仁宏、吕骞)