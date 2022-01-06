人民网北京1月6日电 （记者乔雪峰）1月6日，2022年全国邮政管理工作会议在北京召开。国家邮政局党组书记、局长马军胜在工作报告中指出，2021年全行业积极应对新冠肺炎疫情，奋力完成行业改革发展任务，“千亿万亿”目标胜利完成，寄递服务渠道拓展畅通安全，行业与经济社会发展融合度持续提升，服务构建新发展格局的作用进一步发挥，建成与小康社会相适应的现代邮政业，实现“十四五”良好开局，高质量发展步伐更加坚实有力。

马军胜指出，预计全年邮政业业务收入（不含邮政储蓄银行直接营业收入）和业务总量分别完成1.27万亿元和1.36万亿元，同比分别增长15%和24%。其中，快递业务收入和业务量分别完成1.04万亿元和1085亿件，同比分别增长18%和30%。新增社会就业20万人以上，支撑网络零售额接近11万亿元。服务满意度稳中有升，行业运行平稳有序，在经济社会发展中作用凸显，为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务作出了积极贡献。

马军胜表示，邮政快递业既贯通生产、分配、流通、消费各环节，又关联一二三各产业，具有重要的“畅通”功能，仍处在重要战略机遇期。政策引导下，需求侧服务全领域、供给侧激活全要素的步伐加快，经济流通大动脉、畅通民生微循环的价值更加凸显。全行业要深化“服务全领域、激活全要素，打造双高地、畅通双循环”的工作思路，注重系统思维、注重统筹结合、注重联动发展，推动行业高质量发展、高效能治理，在“加快建设交通强国、努力当好中国现代化的开路先锋”新征程中勇挑畅通重担。

会议还明确了2022年邮政快递业改革发展工作的总体要求、主要预期指标和重点工作任务。会议提出，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以深化供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和邮政快递业改革发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，坚持稳态势、强弱项、重监管、提质效，着力推进畅通循环，着力推进行业高质量发展和高效能治理，加快建设邮政强国，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

马军胜指出，预计2022年全行业业务收入完成1.4万亿元，同比增长11%左右；行业业务总量完成1.5万亿元，同比增长12%左右。其中，快递业务收入完成1.16万亿元，同比增长12%左右；快递业务量完成1225亿件，同比增长13%左右。持续提高邮政、快递服务质量，持续提升行业发展质效，持续增强寄递渠道安全保障能力，持续推进快递包装绿色转型，切实保障快递员群体和消费者合法权益。会议强调，要进一步抓好巩固行业发展态势、深化行业改革开放、提升行业发展质效、强化防范化解重大风险能力、提升治理体系和治理能力现代化水平、加强党的全面领导等六方面工作。

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