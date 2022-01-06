人民网北京1月6日电 （记者乔雪峰）“发展不平衡不充分仍然是我国邮政快递业面临的主要问题，本质上是发展质量不高。”1月6日，国家邮政局局长马军胜在2022年全国邮政管理工作会议上表示，要推动行业高质量发展、高效能治理，在“加快建设交通强国、努力当好中国现代化的开路先锋”新征程中勇挑畅通重担。

“首先，我们要遵循规律，稳中求进推动行业高质量发展。”马军胜表示，要深刻把握好稳与进的辩证关系，在稳的基础上推动高质量发展，以高质量发展促进更好的稳。为此，要稳字当头，稳行业发展态势，确保增速在合理区间，稳行业运行态势，确保网络平稳运行和基层网点稳定，稳行业安全态势，确保不发生重特大安全事故；要稳中求进，以高效能治理为保障，坚持在规范中发展、发展中规范，明规则、划底线、强监管，推动行业实现质的稳步提升和量的合理增长；要以进促稳，立足国情业情和发展阶段，遵循发展规律，精准把握时度效要求，把稳增长、调结构、促改革有机结合起来，以实践的标准检验行业治理成效。

马军胜指出，其次是要加固底板，夯实高质量发展根基。在持续高速发展过程中，行业底板建设存在一定滞后，需要统筹推进、精准施策，夯实安全、质效、规范、绿色的发展基础。要统筹“三安”，提升企业寄递安全、生产安全、信息安全本质安全水平，增强安全防控能力，维护产业安全，加强应急管理体系建设；要实行“三分”，推动成本分区、服务分层、产品分类，稳步实现差异定价、优质优价，实现行业有价值、企业有利润、员工有尊严、用户有好评；要发力“三治”，旗帜鲜明反对“内卷”，旗帜鲜明反对损害行业权益、员工合法权益和消费者合法权益的行为，旗帜鲜明维护市场秩序，集中治理恶性低价竞争、超范围经营和空包；要推进“三化”，坚持减污降碳并重，加快推进快递包装减量化、标准化、循环化，明确行业绿色低碳转型发展实施路径。

对于如何补齐短板，激发高质量发展新动能，马军胜表示，要深入实施“两进一出”，“快递进村”要提高质效，不仅进得去，更要稳得住、可持续，“快递进厂”要形成规模，以点带面，推动产业集群融合发展，“快递出海”要重点突破，在周边成网络、洲际畅通道、全球布节点，着力提升境内外国际枢纽能级和辐射带动力，增强全球资源配置力和关键环节控制力；要提升末端发展能力，规范加盟制管理，全面推进服务安全能力与服务范围相适应，推动向末端赋能，完善价格形成机制和利益分配机制，推进完善网点退出机制；要统筹区域布局，衔接区域协调发展战略，补齐中西部基础设施短板，加强快递经济区和产业园区建设；要提升综合服务能力，发展库存管理、线边物流、供应链金融和快运业务等，发展专业化服务。

“在发展思路上既要着力破解难题、补齐短板，又要考虑巩固和厚植原有优势，”马军胜指出，这就要求锻造长板，打造高质量发展新优势。要通过打通信息“堵点”，推动与电商协同布局，丰富产品体系，开展模式创新，来巩固服务电商优势；要推动企业加强核心资源整合，鼓励企业间、上下游间兼并重组，培育壮大具有国际竞争力的现代快递物流企业，推动邮政企业加快改革，巩固发展邮政普遍服务，做强做优做大寄递主业，以培育世界一流企业；此外还要强化创新驱动、充分激活数据要素。

马军胜最后表示，为了科学谋划，以高效能治理保障高质量发展，需要强化依法治邮，创新方式提效能；强化综合治理，凝聚合力提效能；强化数字治理，科技赋能提效能。具体来说，要坚持市场化法治化国际化，完善法规政策体系，丰富治理方式，加强信息披露，加强反不正当竞争，以公正监管保障公平竞争；要积极调动各方面积极性，不断完善部门协同、多方共治、双重管理机制；要充分发挥行业数据密集的特点和优势，用好“绿盾”工程，提升数字治理能力，加强科技装备应用，增强事中事后全链条全领域监管能力。

(责编：李楠桦、吕骞)