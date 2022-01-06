人民网北京1月6日电 （记者乔雪峰）记者从1月6日召开的2022年全国邮政管理工作会议获悉，2021年，国家邮政局着力优化发展环境，稳步推进“两进一出”工程，邮政快递业与经济社会发展融合度持续提升，实现“十四五”良好开局，高质量发展步伐更加坚实有力。

加快推进“两进一出”

优化发展环境实现新突破

2021年，邮政快递业政策供给显著增强，《关于加快农村寄递物流体系建设的意见》《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》印发实施，天津、河北、吉林、江西、贵州、新疆等地出台落实政策。加快推进邮政领域财政事权和支出责任划分改革，多地积极争取地方资金政策支持，多元化资金保障渠道初步形成。规划编制衔接取得重大进展，与发展改革、交通部门联合印发“十四五”邮政业发展规划，四个专项规划顺利出台。同时，法规体系不断完善，“放管服”改革深入推进。

2021年，“快递进村”“快递进厂”“快递出海”工程扎实推进。“快递进村”比例超过80%，苏浙沪等地基本实现“村村通快递”，山西、黑龙江、山东等地取得重大政策突破。交快、邮快、快快等合作进一步深化，共同配送、客货邮融合等新模式不断涌现，新增15.5万个建制村实现邮快合作。打造1908个快递服务制造业业务收入超百万元项目。积极拓展国际航空、铁路、海运等常态化跨境寄递渠道，持续推动中欧班列常态化运输邮件和跨境电商商品。聚焦RCEP区域拓展地面网络，部分企业加速进入中东、拉美市场，品牌企业加快海外仓建设布局，累计建成海外仓240个、面积近200万平方米。全年国际、港澳台寄递业务量突破22亿件，支撑跨境商品流动额超过4400亿元。

2021年，邮政快递业深化与综合交通运输衔接，快递专用货机保有量超过130架，鄂州航空货运枢纽建成校飞，顺丰转运中心和航空基地等加快建设，京东货运航空公司获批筹建，高铁运输快递线路超过1500条，高运能大型干线车辆达2.85万辆。大型分拨中心智能化改造加快推进，枢纽转运中心基本实现自动分拣全覆盖。末端服务体系不断完善，县乡村共配网络加快构建，智能快件箱规模稳中有升，公共服务站达到16.1万个。邮政企业加大对县乡处理中心、村级站点及冷链设施、车辆设备等建设投入力度。福州邮政快递末端基础设施实现常态化无偿配建。

服务乡村振兴有力有效

快递员合法权益保障不断加强

2021年，国家邮政局持续实施职业技能培训“246”工程，年度培训50万余人次，遴选年度行业科技英才和技术能手推进计划人选，持续开展快递工程技术人员职称评审，扎实开展快递运营职业技能等级认定试点。举办全国邮政行业职业技能竞赛，推动职业分类大典修订，增设邮件快件安检员新工种。联合开展行业网络招聘活动，为高校毕业生提供就业岗位3.2万个。持续深化政产学研合作，加强共建院校建设，四所现代邮政学院全部实现实体化运作。

2021年，国家邮政局持续深挖农村市场潜力，年内培育山西吕梁杂粮、山东日照海鲜、河南信阳毛尖、湖南怀化冰糖橙、重庆粉条、陕西咸阳猕猴桃、宁夏银川枸杞等业务量超千万件的快递服务现代农业金牌项目40个，累计达到100个，全年农村地区收投快递包裹总量370亿件，带动农产品出村进城和工业品下乡进村超1.85万亿元。邮政企业不断完善农村邮政服务体系，全国累计建成农村邮乐购站点34.8万个，培育邮政服务农特产品进城项目958个。落实“四个不摘”要求，定点帮扶指标提前完成。

2021年，国家邮政局对重点品牌快递企业开展“一对一”行政指导，明确工作要求，督导企业落实，中通、韵达等大力推广派费直达快递员模式。中国快递协会出台《快递企业末端派费核算指引（试行）》，研究制定快递员劳动定额，扩大试点适用范围。联合印发推进基层快递网点优先参加工伤保险政策文件，武汉、深圳、西安等地落地实施取得积极成效，安徽省市两级率先实现政策全覆盖。江苏出台首个快递行业省级集体协商指导意见。持续开展“暖蜂行动”和“快递从业青年服务月”，组织慰问活动6560场，协调解决公租房廉租房5068套，新增爱心驿站等服务阵地3万余家，为快递员免费体检义诊39.3万人次。

2021年，国家邮政局深入实施“2582”工程，开展重金属和特定物质超标包装袋、过度包装和随意包装、塑料污染专项治理，重金属与特定物质超标包装袋实现存量大幅消减，过度包装和随意包装得到初步遏制，可循环快递箱（盒）投放量达630万个，电商快件不再二次包装率达80.5%，新增3.6万个设置包装废弃物回收装置的网点。制定《邮件快件包装管理办法》及配套制度，大力推动用品用具监管方式改革，开展快递包装绿色产品认证，加强行业生态环保监管执法，积极推动多方协同共治。大力推广新能源和清洁能源车辆，保有量突破6万台。

(责编：李楠桦、吕骞)