人民网北京1月6日电 （记者乔雪峰）“当前，安全、绿色、可持续发展已成为全球发展的共识和趋势。”近日，中国中化控股有限责任公司董事、总经理、党组副书记李凡荣在中国中化HSE领跑战略与FORUS体系发布会上表示。

据了解，HSE管理体系是指健康（Health）、安全（Safety）和环境(Environment）三位一体的管理体系。中国中化FORUS体系由管理手册、管理准则、良好实践、评价系统四部分组成，借鉴了国内外先进企业的实践，以HSE风险管理为核心，涵盖安全、环保、健康、能源、碳排放和安保等各领域。

中国中化董事长、党组书记宁高宁指出，2021年是中国中化成立的元年，公司战略不断向前推进，HSE领跑战略和FORUS体系是公司文化和公司治理的重要组成部分，是实现可持续发展的一项长期战略。

宁高宁还强调，FORUS有着美好的愿望，有着丰富的内涵，它是“价值四要素”模型的打开，是一种文化、一个系统、一套标准、一个工具，更是一种方法论、一个符号，“虽然今天还不是领跑者，但从现在开始中国中化就要朝着这个目标努力。”

公开资料显示，中国中化控股有限责任公司于2021年5月8日正式揭牌，是由中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司联合重组而成，业务范围覆盖生命科学、材料科学、石油化工、环境科学、橡胶轮胎、机械装备、城市运营、产业金融等八大领域，是全球规模最大的综合性化工企业。

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