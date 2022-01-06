原标题：交通银行成功发放上海市首笔数字人民币就业补贴

近日，交通银行上海市分行携手上海市浦东新区就业促进中心及相关街道，成功向帮扶群众发放了数字人民币就业补贴。据悉，这是上海市首次以数字人民币形式发放就业补贴。此举进一步丰富了数字人民币应用场景，并为就业补贴资金监管提供了新路径。

数字人民币是人民银行发行的数字形式的法定货币，具有“支付即结算”的特性和便捷安全的特征，在助力我国数字经济发展、提升普惠金融发展水平、提高货币及支付体系运行效率等方面具有重要意义。以数字人民币形式发放补贴资金，可通过智能合约功能实现定向补贴发放，有效防范在拨付终端可能存在的资金截留风险，通过全流程闭环管理，持续打造就业困难人员补贴管理健康生态。

领取数字人民币就业补贴的上海市民李女士高兴地说道:“就业补贴直接打到了我的数字人民币钱包里，又直观又安全。”

交行作为指定的数字人民币运营机构，着力打造便捷、安全、可靠的数字人民币服务体系，积极推进试点城市数字人民币场景建设。2021年以来，覆盖应用场景“全面开花”，落地的生活消费场景大大增加。

“无论是大壶春的生煎包与咖喱牛肉汤，还是鲜得来的排骨年糕加双档，又或是小金陵的盐水鸭和老鸭粉丝汤，上海市民身边的美味，都可以用数字人民币支付购买。” 交行上海市分行相关人士介绍道，“上海市分行携手各方共同搭建数字人民币应用场景，覆盖了餐饮连锁、交通出行、购物消费等各个领域。2021年开展了‘币’尝小吃交行请及‘币’读好书交行请等活动，持续打造数字人民币健康生态，让老百姓真正享受到金融数字化转型带来的红利。”

下阶段，交行上海市分行将积极运用大数据、云计算、人工智能等金融科技手段，丰富数字人民币应用场景，真正为市场、为客户解决“痛点”、“难点” 问题，助力城市数字化转型。

(责编：董童、李源)