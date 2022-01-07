重庆梁平：矿山变景区 竹山成金山
2022年01月07日08:43 | 来源：新华网
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原标题：重庆梁平：矿山变景区 竹山成金山
这是1月5日拍摄的重庆市梁平区竹山镇猎神村（无人机照片）。
重庆市梁平区竹山镇猎神村曾是一个石膏矿区和竹材大村。曾经，村里家家户户造纸，加上四处兴建石膏矿厂，全村环境遭到破坏。近年来，为保护长江一级支流龙溪河发源地的生态环境，守护一江碧水向东流，当地对石膏矿厂实施政策性关闭，并通过矿区修复、建设乡村小微湿地群、造林育林等措施，不断提升植被覆盖率、生物多样性和人居环境质量。
生态环境恢复后，猎神村按照“生态产业化、产业生态化”的发展思路，组建猎神村股份经济合作联合社，建立起“企业+合作社+农户”的联营模式发展乡村旅游，越来越多的村民吃上了“生态饭”，生活水平持续改善，群众幸福感、获得感不断提升。
2019年，猎神村获评“全国乡村治理示范村”称号。此外，猎神村还入选“2020年第二批全国乡村旅游重点村”名单。
新华社记者 黄伟 摄
(责编：王连香、连品洁)
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