证监会1月7日发布《关于北京证券交易所上市公司转板的指导意见》。

证监会表示，为进一步明确转板相关安排，证监会对《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》进行修订，形成了《关于北京证券交易所上市公司转板的指导意见》。

证监会官网截图

本次修订在保持原指导意见制度框架、体例和主要内容的基础上进行修改，主要包括5个方面。一是调整制定依据。删除《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》。二是名称修订。将“全国股转公司”“精选层公司”分别修改为“北交所”“北交所上市公司”，将“转板上市”修改为“转板”。三是明确上市时间计算。北交所上市公司申请转板，应当已在北交所上市满一年，其在原精选层挂牌时间和北交所上市时间可合并计算。四是股份限售安排。明确北交所上市公司转板后的股份限售期，原则上可以扣除在原精选层和北交所已经限售的时间。五是对其他文字表述作了适应性调整。（记者刘慧）

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