证监会发布北交所上市公司转板指导意见
2022年01月07日23:03 | 来源：新华社
小字号
证监会1月7日发布《关于北京证券交易所上市公司转板的指导意见》。
证监会表示，为进一步明确转板相关安排，证监会对《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》进行修订，形成了《关于北京证券交易所上市公司转板的指导意见》。
证监会官网截图
本次修订在保持原指导意见制度框架、体例和主要内容的基础上进行修改，主要包括5个方面。一是调整制定依据。删除《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》。二是名称修订。将“全国股转公司”“精选层公司”分别修改为“北交所”“北交所上市公司”，将“转板上市”修改为“转板”。三是明确上市时间计算。北交所上市公司申请转板，应当已在北交所上市满一年，其在原精选层挂牌时间和北交所上市时间可合并计算。四是股份限售安排。明确北交所上市公司转板后的股份限售期，原则上可以扣除在原精选层和北交所已经限售的时间。五是对其他文字表述作了适应性调整。（记者刘慧）
(责编：胡永秋、白宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 银保监会发布《金融租赁公司项目公司管理办法》
- 人民网北京1月7日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为健全和完善金融租赁公司业务监管规制，规范金融租赁公司以项目公司形式开展融资租赁业务，强化风险防范，促进业务持续稳健发展，近日，银保监会发布了《金融租赁公司项目公司管理办法》（以下简称《办法》），自印发之日起施行。 《办法》共五章，三十四条，主要内容包括：一是明确《办法》的法律依据、项目公司定义及通过项目公司开展融资租赁交易的租赁物范围。…
相关新闻
- 评论
- 关注