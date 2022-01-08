玉兔二号月球车行驶里程突破1000米
2022年01月08日05:46 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
本报北京1月7日电 （记者冯华）从国家航天局获悉：在迎来嫦娥四号着陆月球三周年之际，2022年1月6日，玉兔二号月球车行驶里程突破1000米，达到1003.9米。目前处于第38月昼工作期，工况正常。
三年以来，在飞控人员精准控制下，嫦娥四号着陆器、巡视器、中继星完成了一个又一个艰巨的任务，在月背征途中不断刷新自己的纪录，继续探寻月球背面的奥秘。据介绍，下一个月昼，玉兔二号将近距离探测目标石块，并对它身后的大型撞击坑进行感知。
(责编：白宇、胡永秋)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 银保监会发布《金融租赁公司项目公司管理办法》
- 人民网北京1月7日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为健全和完善金融租赁公司业务监管规制，规范金融租赁公司以项目公司形式开展融资租赁业务，强化风险防范，促进业务持续稳健发展，近日，银保监会发布了《金融租赁公司项目公司管理办法》（以下简称《办法》），自印发之日起施行。 《办法》共五章，三十四条，主要内容包括：一是明确《办法》的法律依据、项目公司定义及通过项目公司开展融资租赁交易的租赁物范围。…
相关新闻
- 评论
- 关注