据新华社北京1月6日电 （记者胡喆）实现“十四五”良好开局，我国国家创新能力综合排名上升至世界第12位；基础前沿领域取得重大原创成果，国际首次在实验室实现人工合成淀粉；战略高技术取得新进展，“天问一号”开启火星之旅，“羲和号”实现太阳探测零的突破，神舟十三号与天和核心舱成功对接，“海斗一号”全海深潜水器打破多项世界纪录……

1月6日，2022年全国科技工作会议在北京以视频形式召开，总结2021年科技工作，部署2022年重点任务。2021年是“十四五”开局之年，全国科技界坚决贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，推动各项任务扎实落地，科技创新在防控疫情、推动高质量发展、构建新发展格局和保障国家安全中发挥了重要作用，实现“十四五”良好开局。国家创新能力综合排名上升至世界第12位。

据介绍，2022年科技工作要坚持“四个面向”，以加快实现高水平科技自立自强为目标，以狠抓科技政策扎实落地为主题，以科改三年攻坚方案为主线，加快转变政府职能、转变作风、深化改革，做好统筹协调，着力强化国家战略科技力量，着力加强基础研究，着力打好关键核心技术攻坚战，着力强化企业创新主体地位，着力加强科技人才队伍建设，着力优化科技创新生态，着力扩大开放合作，提升科技创新整体效能，发挥科技对国家发展和安全的战略支撑作用。

据介绍，2022年科技部将重点抓好十方面工作：一是全面推动科技规划任务落实，更好发挥战略导向作用。二是实施基础研究十年规划，抓好关键核心技术攻关。三是推动国家实验室体系有效运行，发挥战略科技力量引领作用。四是强化企业创新主体地位，推进创新资源向企业聚集。五是加快科技攻关和成果应用，支撑引领稳增长和民生改善。六是实施科技支撑碳达峰碳中和行动，加快推动绿色低碳转型。七是高水平建设国际科技创新中心和区域科技创新中心，打造一批创新策源地和增长极。八是实施科技体制改革三年攻坚方案，优化科技创新生态。九是聚焦战略人才力量，加大人才培养引进使用力度。十是拓展科技合作开放方式，积极参与全球科技治理。

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