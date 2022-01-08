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天津海关：

我最近想买一辆进口汽车，在购买过程中我发现，现在市场上的进口汽车种类繁多，而且还涉及许多证件和标准。我想问一下，现在进口汽车的通关流程是怎样呢？我们在购买时又应该注意些什么？我自己能直接从国外购买汽车回国自用吗？

天津读者 张先生

张先生：

为确保进口汽车符合我国法律法规和相关强制性国家标准的要求，目前进口汽车在通关过程中，需要取得相应许可及监管证件并符合我国准入要求，海关将依规进行检查并出具相关证明。

■ 进口前需符合哪些准入要求

在向海关申报进口汽车前，进口商需要取得《中华人民共和国自动进口许可证》，同时，进口汽车需要获得强制性产品认证（CCC）以及环保信息公开。

进口汽车的车辆识别代号（VIN）必须符合国家强制性标准GB16735的要求。

■ 通关流程主要有哪些

进口商自行或由代理报关企业通过国际贸易“单一窗口”向海关申报，系统对申报的证件信息进行自动联网核查，核查通过则受理申报，核查不通过则进行退单处置。

受理申报成功后，现场海关依照指令，对汽车卫生情况、货证一致性、安全与环保等项目进行检查。

经检查无异常的，海关准予进口，并出具《货物进口证明书》《进口机动车辆随车检验单》等相关证明。

对于不合格车辆，根据《中华人民共和国商品检验法实施条例》规定，涉及人身财产安全、健康、环境保护项目不合格的，由海关责令当事人销毁或办理退运手续；其他项目不合格的，可以在海关监督下进行技术处理，经重新检验合格的，方可销售或使用。

现在，在海关“两段准入”监管模式下，进口汽车在通关时可采用 “附条件提离”模式。“附条件提离”是指对已完成口岸监管区内检查且检查结果无异常的货物，已检测尚未反馈检测结果，但准入风险可控的，准予企业先行提离，待检测结果合格后，再予以销售或使用。采用该模式，进口商在等待检测结果的同时，可提前将车辆提离到自己的整备库内开展上市相关准备，进一步提高物流效率。

■ 消费者购买时应注意什么

消费者在购买进口汽车时，可以通过核对《货物进口证明书》和《进口机动车辆随车检验单》信息与销售车辆的信息一致性来判断车辆是否为合法进口，其中，重点核对车辆识别代号（VIN）以及发动机号信息。

■ 对个人自带车有哪些要求

根据《中华人民共和国海关对非居民长期旅客进出境自用物品监管办法》规定，非居民旅客中的常驻人员可以征税带进一辆自用小汽车，车辆需为新车且需要取得中国强制性产品认证，同时我国驻外使领馆离任回国的工作人员也可携带一辆自用车辆进境。一般普通消费者不能以自用名义自国外带车回国。

（天津海关商品检验处商品检验一科二级主任科员李坚）

(责编：杨曦、陈键)