本报记者 陈建强 刘茜

新年刚过，甘肃省武威市民勤县工业园区内的甘肃集创生态农林科技有限公司厂房里一派繁忙，工人们不停地分装、打包，将当地特产黑枸杞发往全国各地……这家公司的负责人是天津商业大学艺术学院的毕业生黄俊科。几年前，黄俊科创立这家公司不久，就凭借助农脱贫的出色成绩，获得第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛金奖。时至今日，这家扎根桑梓的企业年销售额超千万，带动民勤县周边300多户农家每年增收数万元，并于2019年荣获全国创新创业大赛“优秀企业奖”。

近年来，天津商业大学把思政课程与创新创业紧密融合，努力探索新商科卓越人才培养模式，6年里孵化出上千个大学生创业项目，涌现出许多像黄俊科一样在服务社会中实现个人价值的创业典型。

“天商微渡”引领学生在“老少边穷”建功立业

黄俊科的家乡民勤县，位于甘肃和内蒙古交界的腾格里沙漠边缘，荒漠化土地占90%以上，年均降水量不足蒸发量的1/20。

长期以来，恶劣的自然条件让当地居民致富无门。2009年，考入天津商业大学的黄俊科，在思政课程的引领和学校“成才报国”浓郁氛围的熏陶下，立志回乡创业。每个假期，他都到全县各乡镇考察调研，探索当地脱贫致富的良策。一个偶然的机会，他发现市场上售价很高的“黑枸杞”与家乡的“紫果”十分相似。“这种生长在大漠里的‘紫果’，果实破裂后颜色深黑，乡亲们以前用它染衣服。”黄俊科把当地人瞧不上眼的“紫果”采摘下来，拿回学校实验室化验分析，确认这种无人问津的“紫果”就是野生黑枸杞。

“咱们不能捧着金饭碗讨饭吃。”黄俊科决心把这一家乡特产推介出去，于是找到创业导师梁强请求帮助。现任天津商业大学理学院党委书记梁强至今仍清晰记得当时黄俊科渴望的眼神：“看到他决心改变家乡穷困面貌的远大志向，我感到非常欣慰，鼓励他坚定信心，回乡创业，在实现个人价值的同时，担起当代大学生的历史责任。”那时的黄俊科除了想法和热情，既无专业技能，也缺创业资源。梁强不但为他争取到国家大学生创新创业训练计划10万元资助，还联系制药工程系主任李建颖教授提供技术支持。梁强本人在品牌设计、市场推广等方面倾力支持，在克服一个又一个困难后，黄俊科创立的甘肃集创生态农林科技有限公司逐渐走上蓬勃发展的轨道。

为了让满怀创业热情的大学生都能施展抱负才干，天津商业大学在2015年10月成立了“天商微渡”众创空间。学生处处长郭景旺介绍说：“‘天商微渡’作为学校重点打造的创新创业实践基地，在为创业学生提供良好的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间的同时，特别突出思想政治教育与创新创业教育的融合，注重思政元素在创新创业教育中的价值引领。”

除了在日常培训、讲座等环节融入思政元素，“天商微渡”还开辟了专门的“红旅创业”孵化区，重点培育助力革命老区脱贫致富的创新创业项目。迄今，“红旅创业”开发了百余个公益创业项目，覆盖山西、甘肃、宁夏等地。

近年来，天津商业大学招生计划向西部倾斜，来自中西部省份的学生占比达60%。“思创融合”也使得毕业生的“回归比例”逐年递增，2021年达到41.32%。

天津商业大学副校长齐恩平说：“我们努力将思政要素融于创新创业教育体系，引导大学生扎根中国大地，了解国情民情，用报国之情锻造成才之志。正是在这种实践探索中，形成了独具特色的‘思创融合’新商科卓越人才培养模式。”

“思创融合”令创新创业课程活力迸发

前不久，该校大学生创业中心成立了“思创同行”工作室，与马克思主义学院联合创办《创业跟党走》栏目，通过党史学习和创业教育的融合，启发学生传承红色基因，弘扬创业精神。

梁强认为：“用思政教育成果来解决思政教育问题，事半功倍！”在创新创业课堂上，他在讲述理论知识的同时，也要同时精心设计实践环节，比如带领学生参观创业成功的典型项目、邀请卓有建树的校友与学弟学妹面对面交流等。梁强说：“从一个个优秀的创业项目所产生的社会价值和经济效益中，大学生们能通过‘身边的榜样’深刻体悟到创新创业的精神所在，从而在内心深处播下勇于拼搏、敢于担当的种子。”

信息工程学院的张波是天津商业大学入选全国万名创新创业导师库的专家之一，他深有感触地说，在“思创融合”过程中，价值引导尤为重要，这也是大学生创新创业取得成功的不二法门。

“培养具有高度社会责任感、深厚商学素养的复合型、应用型创新创业人才始终是天津商业大学明确的人才培养目标。”教务处处长刘小军说。

怀着浓浓的家国情怀创新创业，众多学长学姐成为在校生的榜样：2015年创办天津伍创电子商务有限公司的毕业生李富民，在脱贫攻坚的时代大潮中奋发作为，开辟的县域电商业务5年带动产值超过十亿元。如今，他常回母校与学弟学妹们分享个人创业经历，成为“思创融合”的样板之一。

“思创融合”特色育人模式点燃了天津商业大学一批又一批学子心中那团“青春之火”，激励他们用个人行动去践行心中理想信念。近6年，“天商微渡”孵化了千余个大学生创业项目，其中43个项目注册公司，与机构达成投融资合作意向，建立“投资直通车”，7个项目获得天使投资或投资人的持续关注，6个项目估值超过1000万元，获得有效知识产权90余项。报考西部计划的学生也逐年增多，在2018年至2020年全国西部计划绩效考核中，该校连续三年被评为“全国优秀”。

“随着人工智能、大数据、区块链等新技术在商业领域中的广泛运用，新时代对商科人才培养提出新的要求。我校‘思创融合’这一机制也与时俱进，积极围绕天津市现代产业体系布局，聚焦现代服务业和国际消费中心城市建设，升级改造传统商科专业，强化商工、商理、商法等专业交叉融合，建设发展智能财务、商业分析、金融大数据等专业方向，让‘思创融合’在新商科建设中大放异彩。”天津商业大学校长葛宝臻说。（本报记者 陈建强 刘茜）

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