人民网北京1月8日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局探月与航天工程中心获悉，在迎来嫦娥四号着陆月球三周年之际，2022年1月6日接近午夜时刻，玉兔二号月球车行驶里程突破1000米，达到1003.9米。目前处于第38月昼工作期，工况正常。

玉兔二号行驶路线图。北京航天飞行控制中心供图

三年以来，在飞控人员精准控制下，嫦娥四号着陆器、巡视器、中继星完成了一个又一个艰巨的任务，在月背征途中不断刷新自己的纪录，继续探寻月球背面的奥秘。

近期行驶过程中拍摄的撞击坑和石块。北京航天飞行控制中心供图

下一个月昼，玉兔二号将近距离探测目标石块，并对它身后的大型撞击坑进行感知，我们期待玉兔二号取得更多的科学发现。

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