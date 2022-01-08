本报记者 訾谦

在7日举行的中国民航局例行新闻发布会上获悉，由中国民航局、国家发改委、交通运输部联合印发的《“十四五”民用航空发展规划》（以下简称《规划》）于7日正式对外公布。《规划》提出，预计到2025年，我民用运输机场数量将达到270个以上，保障起降架次1700万架次，运输总周转量达到1750亿吨公里，旅客运输量9.3亿人次，货邮运输量950万吨。

《规划》提出，到2025年，中国民航将实现6大发展目标，包括航空安全水平再上新台阶，综合保障能力实现新提升，航空服务能力达到新水平，创新驱动发展取得新突破，绿色民航建设呈现新局面，行业治理能力取得新成效。

“与六大发展目标相对应，‘十四五’期间，中国民航还将着力构建民航安全、基础设施、航空服务、绿色发展、战略支撑和现代化民航治理这六大体系。”民航局发展计划司司长韩钧表示，与此同时，围绕行业发展的堵点、痛点和难点，《规划》还确立实施容量挖潜提升、航空运输便捷、民航绿色低碳、科技创新引领、人才强业和产业协同示范这6大重点工程。

此外，作为实现多领域民航强国建设的必由之路，我国智慧民航建设备受关注。据悉，2022年1月1日，全国40家旅客吞吐量在千万级的大型机场开通旅客“易安检”服务，可把旅客通行效率提高30%到50%，标志着民航智慧化建设迈上新台阶。

民航局发展计划司副司长包毅指出，《规划》中航空运输便捷高效、创新智慧和绿色发展的目标，很多指标都与智慧民航建设成效息息相关。“智慧民航建设工作的总体部署确定了实现‘出行一张脸、物流一张单、通关一次检、运行一张网、监管一平台’的五个一目标。为确保‘十四五’期间智慧民航建设相关目标的顺利实现，民航局近日审议通过《智慧民航建设路线图》。”包毅表示，路线图将强化改革创新、科技创新、基础设施保障这三大支撑，“十四五”期间的民航行业基础设施发展方式将实现根本性转变，系统化、协同化、智能化、绿色化水平将明显提升。（记者訾谦）

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