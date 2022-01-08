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外汇储备规模“三连涨”至6年来新高 专家：未来有基础保持稳定

2022年01月08日08:45 | 来源：人民网
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人民网北京1月8日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局7日发布数据，截至2021年12月末，我国外汇储备规模为32502亿美元，较11月末上升278亿美元，升幅为0.86%，实现了连续三个月稳步增长。与2020年12月末相比，2021年我国外汇储备规模全年小幅增长337亿美元，增幅为1%，并创下了自2016年以来的新高。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2021年12月，外汇市场运行总体平稳，跨境资金流动活跃有序。国际金融市场上，受新冠肺炎疫情进展、主要国家货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，主要国家金融资产价格涨跌互现。

“外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额增加，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模上升。”王春英说。

民生银行首席研究员温彬表示，估值因素是导致外汇储备规模回升的主要原因。汇率变动方面，美元汇率指数回落，非美元货币对美元涨跌互现。资产价格方面，主要国家股票指数整体上涨。外汇储备以美元计价，综合考虑汇率折算和资产价格变化影响，我国外汇储备规模回升。同时，真实贸易和跨境资本流动对外汇储备规模稳中有升形成贡献。证券投资方面，12月北向资金累计净流入890亿元，创2021年月度净流入新高，对我国外汇储备规模稳中有升也形成支撑。

业内人士认为，2021年，在新冠肺炎疫情全球蔓延并持续反复的背景下，我国我国外汇储备规模能整体保持稳定，实属不易，说明我国外汇储备经营管理水平稳步提升。

谈及今后的外汇储备规模发展趋势，王春英表示，当前全球新冠肺炎疫情和世界经济形势复杂严峻，国际金融市场仍面临较多不稳定不确定因素。但我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，经济韧性强、长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模保持总体稳定。

温彬认为，下一阶段，我国经济长期向好的基础没有变，一系列稳增长的政策出台实施，并靠前发力，将保持经济运行在合理区间，为外汇储备规模保持稳定奠定了基础。同时，我国持续推进对外开放，国际投资者看好中国发展前景，相关证券投资有望保持平稳，有助于促进国际收支和外汇供求保持基本平衡。

(责编：杨曦、吕骞)

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