南水北调穿黄工程。受访者供图

人民网北京1月8日电 （记者余璐）记者从中国南水北调集团获悉，2022年1月7日23时，南水北调东、中线工程累计调水量突破500亿立方米。其中，中线一期工程累计调水447.12亿立方米，东线一期工程累计调水入山东52.88亿立方米。500亿立方米“南水”连通长江、黄河、淮河、海河，为1.4亿人送来甘甜，优化了夏汛冬枯、北缺南丰的水资源格局，润泽了“干渴”的华北大地，让沿线河湖重现生机，也为国家重大战略实施和经济社会发展提供了坚强保障。

南水北调中线工程水源地——丹江口水库。受访者供图

中国南水北调集团相关负责人表示，南水北调东、中线一期工程建成通水之前，由于华北地区水资源过度开采使用和持续干旱，北京、天津、石家庄、济南以及多个城市的百姓饮水安全受到威胁。如今，500亿立方米“南水”源源不断地流向北方，流进千家万户。北京、天津、石家庄等北方大中城市基本摆脱缺水制约，“南水”已成为京津冀地区诸多城市供水的生命线。

担起南水北调“调蓄库”重任的北京市密云水库。受访者供图

据介绍，南水北调工程极大提高了京津冀地区的水资源安全保障程度。目前，中国南水北调集团正全力以赴为北京2022年冬奥会和冬残奥会的成功举办提供水资源保障。南水北调水已经成为北京城市自来水厂的主力水源，国家体育场、国家速滑馆和首都体育馆等重要场馆都已经用上了“南水”，在北京冬奥会赛时，世界各地运动员将喝上、用上放心的“南水”。

据了解，入冬以来，南水北调中线工程进入冰期输水的关键时期。中国南水北调集团在沿线设置4个固定气象观测站，加强气象预测、冰情监测预警，强化属地联动，及时预测、预警、信息共享，不断筑牢预警防线。完成相关设备设施布设及维保，布设拦冰索104道、融扰冰设备295套、排冰闸15座，并完成35KV供电线路检修、备用柴油发电机组试运行，不断筑牢设备防线。为充分做好冰期输水调度准备，制定了冰期突发事件应急调度策略，与地方建立密切沟通联络机制，不断筑牢调度防线。设立4支应急抢险保障队伍，做好冰冻灾害应急预案修订，不断筑牢应急防线。按照“以防为主、以抢为辅”的原则，不断加大工程保温防寒、巡查值守、监督检查、问题查改等措施力度，不断提升工程冰期输水能力、降低安全风险、确保工程安全稳定运行。

“今年是国家推进实施‘十四五’规划的重要一年，中国南水北调集团将在南水北调后续工程规划建设上实现有作为、有突破，积极配合水利部、发改委等有关部委，为高质量推进南水北调后续工程贡献智慧和力量，加快完善‘四横三纵、南北调配、东西互济’的国家水网主骨架、大动脉。同时，不断延展水网布局，积极参与区域水网、地方水网建设，助力形成‘系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序’的国家水网。”中国南水北调集团相关负责人说。

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