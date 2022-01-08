人民网北京1月8日电 （王仁宏）据住建部消息，2022年1月8日1时45分，青海省海北州门源县发生6.9级地震。接到震情后，住房和城乡建设部部长王蒙徽立即作出指示，要求及时了解灾情，指导和支持地方做好抗震救灾工作。

据悉，住房和城乡建设部第一时间与青海省住房和城乡建设厅联系，了解震情、灾情，按照国家有关要求启动地震Ⅲ级应急响应。加强值守，指导地方开展震后建筑安全应急评估、抢险抢修、供水保障等抗震救灾工作，并做好专家支持准备。

青海省住房和城乡建设厅负责同志已带队赶赴门源县调查乡镇房屋受损情况，海北州住房和城乡建设局工作人员正在开展实地核查。

下一步，住房和城乡建设部将密切关注灾情并继续与青海省住房和城乡建设厅保持联系，及时跟踪了解相关情况。

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