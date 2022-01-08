新华社上海1月7日电（记者吴宇）上海海关7日公布，2021年，上海海关与南京海关、合肥海关、杭州海关携手拓展“联动接卸”海关监管模式，共完成进出口近30万标箱，有力推动了上海国际航运中心建设。

这一监管模式将长三角地区相关港口作为上海洋山港接卸地，实施“联动接卸、视同一港”整体监管，实现进出口货物“一次申报、一次查验、一次放行”。

目前，上海洋山港已与江苏太仓港、安徽芜湖港、浙江独山港和安吉港等形成常态化“联动接卸”工作模式，未来还将推广到江苏的大丰、苏州高新、张家港、扬州等沿江沿海港口。

据统计，在“联动接卸”模式之下，洋山港－芜湖港之间货物全程运输时间平均约48小时，相较于其他模式节省近一半时间。相较于传统的“水水中转”模式，“联动接卸”模式出口每标箱可节约物流成本400元人民币，进口每标箱可节约200元。

与“联动接卸”海关监管模式紧密相关，上海海关还积极推动中转集拼业务试点，探索设立国际中转集拼中心，试点研究应用安全智能锁、电子围栏等技术，打造物联平台，实现企业仓库管理系统与海关系统联网，应用高清监控系统对中转集拼作业区域实施全程可视化管理，为中转集拼业务试点提供更加安全高效的监管服务。

最近，上海外高桥四期码头启动国际中转集拼实货试点业务。规模化运作后，将有利于国际采购、分拨配送等高附加值物流增值服务向上海港集聚，推进上海港向港口综合物流服务提供商转变。

上海海关表示，当前，上海国际航运中心正从“基本建成”向“全面建成”迈进。作为长江水道重要的港口，上海承担了大多数长江经济带外贸货物中转业务，成为21世纪海上丝绸之路与长江经济带相互连接的江海联运重要节点。今后，上海海关将积极参与区域营商环境创新试点等改革工作，发挥海关联通国内国际两个市场的重要作用，着力推动长三角对外贸易高质量发展。

统计显示，2021年，上海港集装箱吞吐量突破4700万标箱，比上一年增长8%，已连续12年位居全球第一。

(责编：杨曦、陈键)