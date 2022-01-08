新华社杭州1月7日电（记者段菁菁）“浙江是与台湾经贸交流合作最密切的地区之一，作为台企，我们有信心同心协力建立一个共同富裕的浙江。”6日，在杭州召开的推动台商台企融入新发展格局暨新年座谈会上，旺旺集团首席营运官蔡旺家说。

1993年进入浙江投资的旺旺集团，投资规模从初期的2500万美元发展到目前的4亿多美元，这让蔡旺家感慨良多。“作为大陆台资企业最集中的地区之一，浙江正在全力协助台商台企融入新发展格局，大大增强了我们在大陆投资发展的信心。”

2021年，浙江省深入贯彻实施“东引台资”战略，引导台商台企参与高质量发展共同富裕示范区建设，推进台企加快融入新发展格局，不断促进浙台经济融合发展。据统计，2021年以来浙江省重点推进台资大项目17个，投资总金额达50亿美元。其中，敏华未来汽车智慧产业园、温州台商科技产业园等数字经济、智能制造方面的重大台资项目在浙江“落地开花”。

“从无人车间到数据采集，企业有了脱胎换骨的变化。”浙江省海促会台商台企专委会主任委员、敏实集团董事会主席秦荣华说，在浙江省委省政府的支持下，敏实集团打造的“未来工厂”正式启用。“可以说，选择在浙江创业是最幸福的事情。”

此外，2021年，浙江在深入落实惠台政策方面也取得新成效。如推动“八项惠及台青举措”取得重要阶段成果，台青台商参与民宿合作项目31个，参与合作新农村项目39个；建立省级浙台青年企业家联盟，杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴等地相继成立两地青年企业家联盟；优化细化台胞台青办理“台融卡”政策和流程，办理“台融卡”2200余张，授信总金额超6000万元人民币；制订浙江省贯彻“农林22条”实施指南及10项工作举措并对外发布，引起台商台企热烈反响。

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