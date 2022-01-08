广东前11个月外贸规模超2020年全年——

外贸第一大省韧性从何而来

□ 在新业态新动能带动下，广东外贸结构实现重大标志性转变，一般贸易、民营企业进出口占比均突破50%。

□ 广东启动实施“贸易高质量发展十大工程”，将贸易新业态工程作为抢占发展制高点的重要抓手，提出推动跨境电商、市场采购贸易等新业态规模5年倍增。

外贸进出口总值连续35年居全国第一的广东省，2021年外贸发展延续了“稳”和“优”的特征。据海关广东分署统计，2021年前11个月，广东外贸进出口额7.47万亿元，已超2020年全年7.09万亿元的规模，较2020年同期增长17.4%，占全国外贸总值的21.1%。其中，一般贸易增速最快，前11个月增长20%；民营企业进出口额占外贸比重提升至56.6%，稳居广东第一大外贸经营主体地位。

去年以来，全球新冠肺炎疫情肆虐，经贸环境异常复杂，广东外贸依然展现出较强韧性。在广东省商务厅厅长张劲松看来，这不仅是因为广东外贸企业和市场经济活力足，抗击风险能力较强，更得益于广东抢抓机遇，大力发展贸易新业态，外贸发展新动能逐步形成。

放眼广东各地，以跨境电商为代表的新兴贸易业态正蓬勃发展。在佛山，2021年以来有超3万家企业通过淘宝、天猫将国货销往世界各地，出口订单量同步增长七成；“世界工厂”东莞获批国家跨境电商综合试验区以来，数量庞大的中小制造业企业享受了政策红利，跨境电商进出口额累计已突破1000亿元；在“千年商都”广州，白云机场口岸凭借电商网购保税进口、直购进口、B2B出口等灵活而丰富的跨境电商业务模式领跑全国空港口岸……

以跨境电商等业态创新为突破口，近年来，广东贸易结构持续优化。张劲松此前介绍，广东已有13个地市获批设立跨境电商综试区，通过制度创新、管理创新、服务创新推动跨境电商蓬勃发展。2016年至2020年，广东跨境电商进出口额从227.96亿元增长到1726.46亿元，年均增速65.9%，连续7年位居全国第一。在新业态新动能带动下，广东外贸结构实现重大标志性转变，一般贸易、民营企业进出口占比双双突破50%，高新技术产品进出口占比超四成；市场布局更加优化，贸易国际竞争力稳步提升。

受疫情影响，跨境电商等新业态已成为国际贸易发展的重要趋势。2021年7月，国家出台的《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》明确指出，跨境电商是当前发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的外贸新业态。专家认为，跨境电商等新兴贸易业态大幅降低了中小企业参与国际贸易的门槛，激发了外贸企业拓展海外市场的积极性。

在广东，聚集了全国约68%的跨境电商相关企业。广东以一系列超常规措施推动跨境电商发展。2021年3月份，广东启动实施“贸易高质量发展十大工程”，将贸易新业态工程作为抢占发展制高点的重要抓手，提出推动跨境电商、市场采购贸易等新业态规模5年倍增。

前不久，广东省政府又出台《关于推进跨境电商高质量发展的若干政策措施》，重磅推出十条有力举措，从培育跨境电商龙头企业、建设跨境电商产业园区、提升仓储物流效率、支持海外仓建设以及税收、金融、人才支持等方面综合发力，促进跨境电商提质扩容。

疫情之下，出口物流梗阻成为广东制造“卖全球”的痛点，支持企业布局海外仓，成为此次跨境电商新政的另一看点。

广东联宇物流有限公司因较早设立海外仓，疫情期间获众多跨境电商企业青睐，并成为第一家做时效赔偿的物流企业。“公司在美国、日本共建有3个海外仓，初步构建起了跨境电商出口供货体系，物流速度大大提升。”该公司副总裁樊刚说。对于联宇物流设立海外仓的举措，东莞从资金、政策等方面进行了扶持和奖励。数据显示，当前，东莞企业在欧美等10个国家和地区布局海外仓超过35个，让“东莞制造”迅速到达海外消费者手中。

广东此次新政明确支持跨境电商海外仓建设，鼓励企业在“一带一路”沿线国家和地区、RCEP成员国建设海外仓，扩大欧美市场海外仓布局；支持海外仓企业研发智能仓储技术、拓展航空货运业务。到2025年，广东将争取在海外建仓500个、总面积超过400万平方米，逐步形成专业化、智能化海外仓网络。

据了解，广东将持续推进贸易新业态工程，争取跨境电商综试区全省全覆盖，进一步释放外贸新动能，为外贸创新发展探索出更多“广东经验”。（记者 郑杨）

(责编：杨曦、陈键)