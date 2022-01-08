海南省委深改办（自贸港工委办）7日召开新闻发布会，正式对外发布海南自由贸易港形象标识（LOGO）“启航”，并对其设计理念、内涵及注册商标等情况进行说明。

“启航”由风帆、海浪、椰树等海南元素构成，含“中国红”“深海蓝”“生态绿”三种配色。海南省委深改办（自贸港工委办）常务副主任王磊表示，该LOGO形象展示了海南自由贸易港的中国特色，寓意着海南自由贸易港将完整、准确、全面地贯彻新发展理念，乘风破浪谱写新时代海南全面深化改革开放和中国特色自由贸易港建设的新篇章。

图为海南自由贸易港形象标识（LOGO）

“中国红”代表着海南的革命精神，包括红色娘子军、“二十三年红旗不倒”、全国最大经济特区等一系列中国革命和改革建设元素。

“深海蓝”代表着海南受权管理200多万平方公里广阔的海洋，是面向太平洋和印度洋的重要开放门户。

“生态绿”代表着海南得天独厚的生态环境，体现了海南将牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，高质量高标准建设热带雨林国家公园和国家生态文明试验区。

据介绍，该LOGO是海南自由贸易港的官方标识，是一个公益性标识，原则上只能用于非营利目的。（记者吴茂辉）

(责编：杨曦、陈键)