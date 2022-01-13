一图看懂2021年知识产权数据 创新活力进一步增强
2022年01月13日09:55 | 来源：人民网
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人民网北京1月13日电 （记者赵竹青）1月12日，国新办举行2021年知识产权相关工作统计数据发布会。国家知识产权局副局长兼办公室主任、新闻发言人胡文辉介绍，2021年，全年知识产权工作量质齐升，各项指标圆满完成，为人民群众美好生活提供了有力保障。
一图看懂2021年知识产权数据。制图：赵竹青
(责编：赵竹青、高雷)
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