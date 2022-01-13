人民网北京1月13日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，2021年，在“计量服务中小企业行”活动中，全国各级市场监管部门共组成计量技术服务队5490个，走访调研企业7.5万余家，提供各类计量技术服务51万余人次，开展座谈和培训27万余人次，帮助企业解决问题3.5万余个。

据了解，2021年，市场监管总局持续开展“计量服务中小企业行”活动，并将其作为深入开展党史学习教育和贯彻落实“放管服”改革的重要举措，列入总局“我为群众办实事”实践活动十大专项行动，切实帮助企业提升计量能力，服务企业转型升级和高质量发展。

据市场监管总局相关负责人介绍，市场监管总局不断优化“计量服务中小企业公共平台”，组织开发“企业计量公益课程”，完善中小企业计量技术咨询“直通车”服务，帮助中小企业获取各项计量法规政策和信息，解决企业计量技术问题。其中，云南“对症”中小企业调研中反映的困难问题，指导中小企业开展诚信计量自我承诺，加强计量基础建设，帮扶效果突出。

据了解，目前，“计量服务中小企业行”活动已被纳入国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室发布的为“专精特新”中小企业办实事清单和工业和信息化部印发的《“十四五”促进中小企业发展规划》。

据该负责人介绍，市场监管总局委托中国计量协会历时4个月，深入28个省份的50家企业进行现场调研，解决实际问题270余个，培训一线计量人员6500人次。其中，河南在“7·20”水灾期间，对企事业单位因汛情损坏的电力、医疗、充电基础设施，开展免费计量性能核查技术服务；陕西、山东、重庆等根据计量需求为企业把脉开方，帮扶指导生产企业研发计量器具，赢得企业普遍欢迎。

同时，市场监管总局落实惠企政策，将“计量服务中小企业行”活动列入质量基础设施“一站式”服务行动，推动地方按照“一个统筹规划、一个共享平台、一个受理窗口、一揽子服务、一个结果通行”要求积极推进“一站式”服务。其中，北京全面梳理经开区各产业园区中小企业的计量科技成果转化服务需求，为中小企业提供计量、标准、检验检测等质量基础设施“一站式”服务；福建成立工作专班，针对不同企业的计量现状和基础，为企业实施“一企一策”计量精准咨询和服务，受到企业好评。

据该负责人介绍，总局还组织开发了35门“企业计量公益课程”，实现了让政策宣传和业务培训从线下搬到线上、从专家直达基层的良好效果。其中，安徽、江苏编制省内典型案例和企业常见问题答疑手册，为企业计量工作送法规、送知识、送案例、送经验，广受企业点赞。

据了解，下一步，市场监管总局将指导各地继续开展2022年计量服务中小企业工作，将“计量服务中小企业行”打造成为立得住、叫得响的计量服务特色品牌，加强计量供给能力，增强服务有效性，进一步加大企业计量工作重要性的宣传力度，积极营造良好社会氛围，推进计量服务中小企业工作不断深入发展。

(责编：孙红丽、高雷)