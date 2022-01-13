人民网北京1月13日电 （记者栗翘楚）近日，由中国职工国际旅行社总社、全国职工健康促进工程办公室主办的全国职工健康促进工程首届年会在北京举办。会议以“深入实施全国职工健康促进工程 · 提升职工生活品质”为主题，全面总结了2021年以来实施全国职工健康促进工程在服务工会、服务职工中取得的有益经验，充分展示了各级工会组织动员广大职工积极参与全国职工健康促进工程、落实健康中国行动取得的丰硕成果，明确部署了下一阶段的目标任务和工作计划。

十二届全国政协社会和法制委员会副主任，中华全国总工会原副主席、书记处书记张世平在致辞中充分分析了当前面临的机遇与挑战。张世平强调，一是要统一思想，把维护职工健康摆在更加突出的位置。二要以点带面，尽快推动健康小屋在全国迅速推开、扩大覆盖。三要加强科普，着力提升职工健康素养和自身维护能力。四要立足创新，促进全国职工健康促进工程与工会传统工作有机结合。

中国职工国际旅行社总社党委书记、全国职工健康促进工程推进委员会主任赵世洪在致辞时表示，全国职工健康促进工程将始终坚持公益性服务性方向，以预防和健康促进为中心，努力提升职工健康水平，落实健康中国行动。继续团结社会各界力量，整合优质健康资源，助力各级工会打造线上线下相融合、全方位全周期职工健康服务体系。

会上，中国职工国际旅行社总社副总经理、日坛宾馆总经理，全国职工健康促进工程推进委员会常务副主任王宗昌受全国职工健康促进工程推进委员会委托作2021年工作报告。中华全国总工会研究室副主任李睿祎解读了实施《中国工运事业和工会工作“十四五”发展规划》（简称《规划》）的重要性必要性、《规划》的主要内容以及提升职工生活品质这一亮点。北京康复医院党委副书记、纪委书记、工会主席，全国职工健康促进工程推进委员会副主任盖海山就专家指导委员会工作情况和工作计划作了简要汇报。全国职工健康促进工程智慧云平台负责人吴丹枫汇报了全国职工健康促进工程智慧云平台的阶段性成果和下一步规划。

此外，会议还举行了“职健工程X计划”启动仪式和职工惠福工程公益捐赠活动，并启动了“职享优品”项目，以构建职工健康生活、助力国家乡村振兴最终目标，努力为职工打造网上农产品服务之家。

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