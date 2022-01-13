人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

这份国家规划关系你的“未来派”数字生活！

2022年01月13日13:16 | 来源：中国政府网
小字号

(责编：赵欣悦、常雪梅)

分享让更多人看到

推荐阅读
国开行、发改委：推进开发性金融支持示范区建设
　　人民网北京1月13日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家开发银行、国家发展改革委近日联合印发《关于推进开发性金融支持产业转型升级示范区建设有关工作的通知》（以下简称《通知》）。 据介绍，《通知》共分五个部分，明确了开发性金融支持示范区建设的总体要求、合作目标、合作领域、保障措施和工作机制。…
市场监管总局：2021年“计量服务中小企业行”活动帮助企业解决问题超3.5万个
　　人民网北京1月13日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，2021年，在“计量服务中小企业行”活动中，全国各级市场监管部门共组成计量技术服务队5490个，走访调研企业7.5万余家，提供各类计量技术服务51万余人次，开展座谈和培训27万余人次，帮助企业解决问题3.5万余个。 据了解，2021年，市场监管总局持续开展“计量服务中小企业行”活动，并将其作为深入开展党史学习教育和贯彻落实“放管服”改革的重要举措，列入总局“我为群众办实事”实践活动十大专项行动，切实帮助企业提升计量能力，服务企业转型升级和高质量发展。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部