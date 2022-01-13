这份国家规划关系你的“未来派”数字生活！
2022年01月13日13:16 | 来源：中国政府网
小字号
(责编：赵欣悦、常雪梅)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国开行、发改委：推进开发性金融支持示范区建设
- 人民网北京1月13日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家开发银行、国家发展改革委近日联合印发《关于推进开发性金融支持产业转型升级示范区建设有关工作的通知》（以下简称《通知》）。 据介绍，《通知》共分五个部分，明确了开发性金融支持示范区建设的总体要求、合作目标、合作领域、保障措施和工作机制。…
- 市场监管总局：2021年“计量服务中小企业行”活动帮助企业解决问题超3.5万个
- 人民网北京1月13日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，2021年，在“计量服务中小企业行”活动中，全国各级市场监管部门共组成计量技术服务队5490个，走访调研企业7.5万余家，提供各类计量技术服务51万余人次，开展座谈和培训27万余人次，帮助企业解决问题3.5万余个。 据了解，2021年，市场监管总局持续开展“计量服务中小企业行”活动，并将其作为深入开展党史学习教育和贯彻落实“放管服”改革的重要举措，列入总局“我为群众办实事”实践活动十大专项行动，切实帮助企业提升计量能力，服务企业转型升级和高质量发展。…
相关新闻
- 评论
- 关注