人民网北京1月13日电 （记者赵竹青）记者从国家知识产权局获悉，近日，知识产权领域多项分领域“十四五”规划陆续印发，包括《知识产权公共服务“十四五”规划》《知识产权人才“十四五”规划》《地理标志保护和运用“十四五”规划》，对“十四五”期间公共服务、人才、地理标志保护和运用等方面作出了细致的规划。

2025年，省级知识产权公共服务机构实现全覆盖

《知识产权公共服务“十四五”规划》是知识产权公共服务领域的第一个五年规划。

规划提出，“十四五”时期我国知识产权公共服务的发展目标为“到2025年，知识产权公共服务体系更加便民利民、公共服务信息化基础设施更加智慧便捷、公共服务供给更加丰富多元、公共服务发展基础更加牢固坚实”。该规划同时明确了主要指标，设置了4个方面的11项任务举措以及4项保障措施。

知识产权公共服务是知识产权高质量发展和科技创新的底层支撑，在知识产权全链条中发挥着基础性、保障性作用。然而，当前我国知识产权公共服务体系尚不完备，服务产品趋同、服务资源分散、基础设施信息化智能化水平不高等问题仍然存在，知识产权公共服务发展不平衡和不充分的矛盾依然突出。

为加快推动高质量发展，规划给出“十四五”时期知识产权公共服务工作的“路线图”和“施工图”，明确提出：到2025年，省级知识产权公共服务机构实现全覆盖，地市级综合性知识产权公共服务机构覆盖率超过50%，建成200家技术与创新支持中心、150家高校国家知识产权信息服务中心和200家国家知识产权信息公共服务网点。

2025年，知识产权人才队伍规模超过100万人

《知识产权人才“十四五”规划》提出到2025年，知识产权人才队伍规模超过100万人，高层次人才队伍进一步壮大，人才结构进一步优化，人才效能持续增强。

该规划提出“十四五”时期知识产权人才工作的总体目标和主要指标。到2025年，知识产权人才数量超过100万人，全国执业专利代理师数量达4万人，全国中级以上（含中级）知识产权师数量达2万人。规划还提出要做好知识产权保护人才、知识产权高效运用人才、知识产权公共服务人才、知识产权国际化人才四支重点人才队伍和知识产权审查、宣传等各级各类基础人才队伍建设。

为如期完成上述目标，规划部署了加强知识产权保护人才能力建设、提升知识产权运用人才能力水平等5项主要任务，设立了知识产权人才培养培训基地建设、知识产权网络培训课程建设、知识产权人才高地建设等6项重点项目，要求国家知识产权局各部门单位及各地区知识产权管理部门加强组织领导、加大资源投入、营造良好环境、狠抓工作落实。

2025年，使用地理标志专用标志的市场主体达到1.8万家以上

《地理标志保护和运用“十四五”规划》是首个地理标志五年规划。规划明确了“十四五”时期地理标志保护和运用工作的指导思想、发展目标、主要任务和保障措施，对未来五年的地理标志保护和运用工作进行了全面部署。

规划明确，到2025年，地理标志认定数量保持稳定合理增长，使用地理标志专用标志的市场主体达到1.8万家以上，年直接产值保持稳定增长，制修订一批地理标志领域国家标准、地方标准和团体标准，建成国家地理标志产品保护示范区100家，推动更多中国地理标志在海外获得保护。

(责编：赵竹青、高雷)