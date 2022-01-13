人民网北京1月13日电 （记者任妍）记者从国家版权局获悉，日前，国家版权局在京约谈主要唱片公司、词曲版权公司和数字音乐平台等，要求数字音乐产业各方协力维护数字音乐版权秩序，构建数字音乐版权良好生态。

国家版权局高度重视数字音乐版权保护工作，据悉，2015年将数字音乐版权专项整治纳入“剑网行动”重点任务，制定了数字音乐正版化“三步走”工作思路，即打击侵权盗版、规范授权模式和完善商业模式，有力推动了我国数字音乐产业发展。但由于音乐作品版权问题较为复杂、作品应用场景多样，以及历史形成的授权模式不够完善等多种因素，数字音乐产业各方版权关系需进一步规范理顺。

国家版权局在约谈中要求数字音乐产业各方遵守著作权法律法规，依法行使和维护权利，抵制各类侵犯音乐著作权行为，配合国家版权局对数字音乐的版权重点监管工作，落实相关部门维护数字音乐版权秩序的措施，支持相关著作权集体管理组织依法开展数字音乐授权工作，促进数字音乐广泛有序传播。

约谈强调，各唱片公司、词曲版权公司、数字音乐平台应采取符合音乐传播规律、公平合理原则和国际惯例规则的授权模式，应通过保底金加实际使用量分成模式结算，除特殊情况外不得签署独家版权协议；完善内部版权管理制度，授权音乐作品应当曲库目录明确、版权权属清晰，维护音乐作品著作权人和相关权利人合法权益；优先通过协商、调解等方式解决数字音乐产业各方之间的版权纠纷；积极探索新场景、新业态音乐作品授权使用机制；建立符合市场需求的数字音乐版权运营模式。

与会单位表示，将严格贯彻落实国家版权局约谈要求，进一步完善数字音乐授权模式和商业模式，共同推动构建数字音乐版权良好生态，促进中国数字音乐市场繁荣健康发展。

(责编：乔业琼、高雷)