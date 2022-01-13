人民网北京1月13日电 （记者任妍）2022年的冬奥会、冬残奥会开幕在即，国家知识产权局对于冬奥知识产权保护作了哪些部署，开展了哪些工作？近日，记者从国家知识产权局获悉，国家知识产权局对北京冬奥组委提交的会徽、名称、缩写、吉祥物、口号等63件奥林匹克标志予以公告保护。同时，对北京冬奥会、冬残奥会会徽、火炬造型等加强专利商标的保护，实现了奥运会相关知识产权的全方位、立体化的保护。

国家知识产权局副局长兼办公室主任、新闻发言人胡文辉在2021年知识产权相关工作统计数据发布会上表示，做好北京冬奥会、冬残奥会的筹备工作，使命光荣、意义重大。

胡文辉指出，除夯实工作基础，推进立体保护之外，还突出保护重点，增强整治实效。一方面，国家知识产权局按照《奥林匹克标志保护条例》的规定，推动及时披露已获保护的奥林匹克标志的被许可人信息，有效支撑行政执法。另一方面，国家知识产权局会同市场监管总局印发了《北京2022年冬奥会和冬残奥会奥林匹克标志知识产权保护专项行动方案》，从去年的10月中旬到今年6月，将在全国范围内开展专项行动。

同时，加强工作督导，压实属地责任。国家知识产权局会同市场监管总局深入北京、张家口赛区及场馆进行专项工作调研。例如，前不久知识产权局主要负责同志专门赴崇礼就冬奥会的知识产权保护工作进行了专项调研，确保相关保护工作取得实效，为北京冬奥会、冬残奥会的顺利开展提供保障。

此外，注重宣传培训，提升能力水平。2020年和2021年连续两年，国家知识产权局在崇礼举办了奥林匹克知识产权保护能力提升专题培训，线上线下累计培训了1100人次，有效提升了知识产权行政保护人员的业务能力和水平，进一步强化了对相关知识的宣传普及。

胡文辉表示，下一步，国家知识产权局将组织各地进一步加强奥林匹克知识产权保护，严格赛前整治，加强赛时的协同联动，形成持续震慑的高压态势，护航冬奥会和冬残奥会的成功举办。

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