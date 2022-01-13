人民网北京1月13日电 （记者栗翘楚）近日，国美零售高级副总裁方巍在2022智通财经资本市场年会上表示，国美零售正在打造以线上、线下、供应链、物流、大数据&云和共享共建六大平台为基石，全链路、全场景、全模式的“全零售生态共享平台”，当前，国美零售总SKU达180万，获客成本不到100元。

置入市场竞争中看，方巍表示，近年来，随着消费趋势演变速度较快，从经营商品到经营人群，从“线上为王”到全渠道加速融合等，系统性发力（即全链路、全场景、全模式布局）开始成为锚定未来的不二选择，中小微企业、个体户尤其需要通过平台化运作方式实现相关布局。

据国美零售统计，12月份，国美电器销售额同比提升超40%；当月，真快乐月活达6500万，平均日活300万以上；安迅物流第三方业务比例已达45%以上。

方巍表示，这些数据意味着，国美零售旗下线上、线下、物流、共享共建、供应链等几大基石平台均在较短时间实现迅速、可持续的业务放量。

在共享共建方面，国美零售以SaaS 3.0升级版本为主体架构，包括基础的SaaS能力，以及完备的供应链、交易、流量、会员、内容、财务管理等系统、丰富的资源池，整合零售行业基础要素。同时，以“资源+系统+服务+数据”四位一体的全新模式，打造全零售共享服务解决方案，体现出其以科技助力零售产业发展的决心。

此外，国美零售的资产负债结构亦得到了持续优化，目前已降至80%以下。方巍介绍，当前“全零售生态共享平台”已形成竞争优势，资产负债和现金流情况，也能够匹配当前的业务的发展，预期进入发展的提速期，更好把握零售业变革带来的新机遇。

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