人民网北京1月13日电 （记者王连香）记者从交通运输部获悉，截至2021年12月31日，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路269条，运营里程8708公里，车站5216座，实际开行列车3120万列次，完成客运量237.1亿人次、进站量144.8亿人次，全年完成客运周转量1978亿人次公里。

2021年，新增城市轨道交通线路35条，新增运营里程1168公里，较去年增长约15%；新增洛阳、绍兴、嘉兴、文山、芜湖，以及嘉兴（海宁）、镇江（句容）7个城市首次开通运营城市轨道交通。

2021年，全年完成客运量较2020年增加61.2亿人次、增长约35%，达到2019年的99.2%；全年平均客运强度约0.82万人次每公里日，较2020年增长约14%，较2019年下降约28%。

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