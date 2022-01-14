本报记者 贺林平

88岁的柯志超，在村口不小心摔倒，被确诊为股骨粗隆间骨折。儿女想让他到广州或茂名的医院治疗，可老人家一摆手，“哪都不去，就在化州治，钱花得少，照样治得好！”

化州地处粤西欠发达山区，距茂名市区40多公里。过去，由于医疗短板明显，当地人生病常去外地诊治。

在南方医科大学南方医院帮扶专家的指导下，化州市人民医院的医生对柯志超实施了侧开复位和钢板固定手术。3天后，柯志超就出了院，回到中垌镇卫生院又接受了一个月的治疗，如今已康复如前。

在茂名，居民看病市域内就诊已成常态。截至2021年上半年，茂名市域内住院率达97.1%；全市县域内住院率为92.3%，在广东省排名第一。茂名成为全省第一个所辖县全部实现县域内住院率超85%的地级市。

“近年来，我们持续提升基层医疗机构的医疗服务水平，均衡配置优质医疗资源，有序推进分级诊疗。”茂名市卫生健康局局长黄立红说。

走进信宜市怀乡镇卫生院，在原址重建的综合楼格外亮眼，门口挂着“信宜市第二人民医院”的牌子。医用房面积从之前的3000平方米增加到近5万平方米，开设11个临床科室，能施行骨科、普外等大部分常见病手术，并拥有CT、血液透析等医疗服务能力。

2020年，怀乡镇平梅村村民俞水英摔伤了腰椎。在怀乡镇卫生院，通过手术插管、做造影等，伤病得到有效治疗。

通过农村薄弱卫生院基本建设改造、卫生机构标准化建设和改造升级等，茂名市乡镇医疗卫生机构服务能力和村卫生站保障能力得到全面提升。据介绍，目前，全市所有基层卫生院均可开展一级手术，125家卫生院和社区卫生服务中心建成中医馆，每个行政村设有1个卫生站。

市县两级公立医院服务水平也得到提升。茂名市妇幼保健院成为三级甲等妇幼保健院。2017年以来，茂名还升级建设13家县级公立医院，提升建设5家中心卫生院为县级综合医院。各区（县、市）建成国家级重点特色专科1个、省级临床重点专科10个、省级医学研究基地1个。

“完善医疗保障体系，努力让人民群众的健康大道宽又阔，是扎实推进共同富裕的应有之义。经过几年的努力，市县镇村‘分得开、各有位’的分级诊疗格局基本成形，‘大病不出县、中病不出镇、小病不出村’的目标基本实现。”广东省卫健委副主任黄飞表示。

《 人民日报 》（ 2022年01月14日 06 版）

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