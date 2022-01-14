顾仲阳

农业生产季季接续、茬茬压紧，希望的田野一片欣欣向荣。踔厉奋发、笃行不怠，以更硬的举措、更强的执行力，稳住农业基本盘，做好“三农”工作，谱写乡村全面振兴新篇章

春种，夏耘，秋收，冬藏，时间在奔忙中飞逝，我们告别2021年，走进2022年。

过去一年，广袤的乡村大地上，书写了浓墨重彩的新篇章。稳固的“三农”基本盘，对应变局、开新局、稳大局发挥了重要作用。

这一年，我们克服复杂严峻的发展环境、散发多发的局部疫情、极为异常的极端天气等困难挑战，农业生产稳中有进，粮食总产达到1.3万亿斤以上，重要农产品供给充裕。

这一年，我们历史性解决绝对贫困问题，中华大地上全面建成小康社会。乘势而上、接续奋斗，脱贫攻坚成果得到巩固和拓展，全面推进乡村振兴迈出坚实步伐。

这一年，农村和谐稳定，农民幸福安康。农民收入实现恢复性快速增长，急难愁盼的民生实事扎实推进，农民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

亮丽的“三农”成绩单背后，离不开党中央强农惠农富农政策的有力支撑，离不开“三农”工作者和农民朋友的付出和奋斗。正是因为他们挥洒汗水，农业生产季季接续、茬茬压紧，我们才牢牢把饭碗端在自己手中。正是因为他们以热血赴使命，在乡村振兴舞台大显身手，希望的田野才一片欣欣向荣。正是因为他们奋力奔跑，撸起袖子加油干，乡亲们的生活才芝麻开花节节高。

凡是过往，皆为序章。2022年是实施“十四五”规划的关键之年，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。越是面对风险挑战，越要稳住“三农”。要清醒看到，粮食安全和重要农产品稳产保供挑战不小，巩固拓展脱贫攻坚成果任务还很艰巨，城乡发展不平衡、农村发展不充分仍是社会主要矛盾的集中体现。全面建设社会主义现代化国家，促进共同富裕，最艰巨最繁重的任务依然在农村。稳住农业基本盘、做好“三农”工作具有特殊重要的意义。

肩负新使命，奋斗新征程，要以更硬的措施、更强的执行力，贯彻落实党中央对“三农”工作的决策部署。粮食安全党政同责要严格落实，真正见效，粮食面积要保持稳定，耕地保护要实至名归，把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中。“菜篮子”市长负责制要落实到位，确保农副产品供给安全。巩固拓展脱贫攻坚成果要持续抓紧抓好，坚决守住不发生规模性返贫的底线，在促进脱贫地区加快发展和脱贫群众稳定增收上下更大的功夫。采取更有力的举措，汇聚更强大的力量，开创全面推进乡村振兴工作新局面，持续缩小城乡、区域发展差距，让低收入人口和欠发达地区在现代化进程中不掉队、赶上来。

从摆脱贫困到全面推进乡村振兴，从全面建成小康社会到全面建设社会主义现代化国家，走过千山万水，仍需跋山涉水。新征程上，让我们踔厉奋发、笃行不怠，用奋斗的激情书写乡村全面振兴新篇章！

《 人民日报 》（ 2022年01月14日 18 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)