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中国银联执行副总裁涂晓军——

为银行数字化转型孜孜以求

本报记者  吴储岐
2022年01月14日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　银行业作为数字化转型的先行者，正快速融入数字化时代。

　　“20多年来，其实我一直干的一个岗位，就是信息科技岗。”中国银联执行副总裁涂晓军说，他的工作遍及银行应用系统研发、规划管理、软件测试、生产运维等领域，也经历了我国银行业从电子化、信息化到数字化发展的过程。丰富的履职阅历和杰出的工作成绩，映射出一名银行业科技工作者孜孜不倦的追求。

　　1995年，涂晓军来到中国农业银行银行卡部技术处任职，从一名程序开发人员做起，写了10年程序，主导完成农业银行第一代网上银行系统、综合应用前置系统等银行业重要系统的开发工作。“写代码是信息科技人员的基本功，也是一种思维工具。”涂晓军说。

　　2015年8月，涂晓军调任位于上海的农行数据中心。数据中心是银行业务的生产基地，要求每天24小时高效运转，节假日无休。为了履行好这份职责，他坚持住在数据中心园区，一日三餐在员工食堂解决。

　　2019年，涂晓军加入中国银联。银行是银联的核心伙伴，涂晓军带来了国有大行的先进经验，也带来了银行数字化的专业视角，更加有利于银联的数字化转型。

　　银行卡时代，传统卡组织支付生态圈产业链相对简单，银联的平台化能力发挥了积极价值。但数字支付时代生态圈产业链变得复杂，如何适应新的形势进行数字化转型？涂晓军说：“银联第三代系统既要着眼于长远布局，又要立足解决当前突出问题，落实监管要求，提升内外部运作水平，把三代系统建设作为数字化转型落地的重要抓手。”

　　涂晓军带着团队确立了银联第三代系统的建设思路，构建开放生态服务体系，采取快速迭代的方式进行开发建设，既不影响业务创新，也能兼容现状，还能面向未来构建开放生态。作为金融行业的平台化企业，中国银联正朝着数字化转型目标前行。

　　银联运营的是银行卡的大网络，承担的是银行卡网络的整体安全责任。随着网络安全形势日益严峻，金融业面临的风险更加充满挑战。涂晓军深感推进网络安全工作责任重大，致力于推动网络安全工作的实战化、常态化和体系化。

　　涂晓军组织银联建立网络安全红蓝军，组建红军、蓝军演练机制，组织建设红军作训平台、蓝军武器库，开展内部作训和攻防演练，以攻促防、以查促改，全面提升网络安全攻防的实战能力，银联的信息安全防控能力得到明显提升。

　　20多年间，涂晓军从一线技术人员逐步成长为一名专业管理人员，身影不再固定在显示器和键盘前，更多出现在技术论证会、方案评审会，出现在论坛上、讲台上。“把握正确的技术路径，提升科技团队整体效能，培养青年领军科技人才，保持银联信息科技行业领先。”涂晓军把这几项任务作为他的新目标。

　　“我将不忘初心、砥砺前行，为不断增强我国银行业科技能力、为结出更多科技成果作出贡献。”涂晓军说。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月14日 06 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)

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