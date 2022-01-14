绿色高速 便利出行
2022年01月14日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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行驶在泰山山脉之间，车流如织。济泰高速串联起红叶谷生态文化旅游区、九如山瀑布群风景区等一批景点。通车一年多，这条高速公路既方便了往返车辆，也把绿色理念贯彻于建设运营中。
经常往返于济南、泰安两地的济南市民卢京京感慨颇多：“以前，根本不敢开新能源车过来，堵车时两个小时都不一定到。济泰高速通车后，大大节省了时间，沿途还设置了很多充电桩，不用担心充电问题了。”
2020年10月，由中国能建葛洲坝集团投资建设的济泰高速建成通车，将济南、泰安两城间驾车单程时间缩短至30分钟，且与青兰高速等互联互通，形成立体交通网络，加速了济泰一体化发展进程，大力促进以济南为中心的城市圈经济社会发展。
“项目建设之初，我们就提出将低碳、节能、环保理念贯穿于设计、施工全过程，结合周边旅游及文化资源，打造济泰绿色旅游公路。”曾任济泰高速项目公司工程管理部副主任的焦耀亮说。
据介绍，为进一步支持新能源汽车的发展，济泰高速正在全力推进充电桩在高速公路服务区的全覆盖。同时，为进一步节约能源，济泰高速在8条隧道内设置了智能化控制灯光，可以根据天气和光强自动调光，以达到节能目的。
在节能减排技术方面，济泰高速推进高压直流供电新技术在大佛寺等隧道中的使用。相比于传统的交流供电，高压直流供电降低了能源损耗、光衰及污染，提高了设备使用寿命，节能减排和环保优势明显。作为济南市周边最大收费站，济泰高速兴隆收费站可针对现场车流量实时调整切换，避免车辆站口等待，提升车辆通行效率，节约燃油消耗，减少废气等污染物排放，为游客提供更便捷的交通条件。
《 人民日报 》（ 2022年01月14日 07 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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