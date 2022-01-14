去年全国预报地质灾害905起
避免直接经济损失13.5亿元
2022年01月14日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月13日电 （记者常钦）记者从自然资源部获悉：2021年，全国共成功预报地质灾害905起，涉及可能伤亡人员25528人，避免直接经济损失13.5亿元。
与前5年同期平均值相比，地质灾害发生数量、造成的死亡失踪人数分别减少30.3%和63.2%，直接经济损失持平。
2021年，全国共发生地质灾害4772起，直接经济损失32亿元。从灾情等级看，特大型地质灾害35起，大型地质灾害27起，中型地质灾害328起，小型地质灾害4382起。与上年同期相比，地质灾害发生数量、造成的死亡失踪人数和直接经济损失分别减少39.1%、34.5%和36.3%。据了解，根据多年的地质灾害发生规律，并结合相关气象资料分析，预测2022年地质灾害总体趋势接近常年或略偏低。
《 人民日报 》（ 2022年01月14日 07 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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