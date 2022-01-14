徐洪磊

交通运输是国民经济中基础性、先导性、战略性产业和重要的服务性行业，也是控制碳排放的重要领域之一。做好交通领域节能降碳工作，对实现碳达峰、碳中和目标意义重大，也是加速交通行业绿色转型的重要抓手。

近年来，绿色交通建设成效显著，用能结构不断优化，用能效率持续提升。与此同时，我们也要认识到，交通领域落实碳达峰、碳中和目标任重道远。

交通与民生关系密切，减排困难、成本很高。从我国国情看，随着经济社会发展，为更好满足人民日益增长的美好生活需要，全社会的运输总量仍将保持较大规模且持续增长。从技术发展看，短期内重型货车、船舶、飞机等都还缺乏成熟经济的新能源替代技术，现有的机动车和船舶等交通装备数量巨大，实现逐步替换仍需要相当长的时间。为此，我们需要付出艰辛努力。

推进交通运输领域的节能降碳，需要从交通装备、基础设施和运输组织3个方面协同发力。首先，要从交通装备方面加快新能源技术在车、船中的应用进程，努力降低各类交通工具的能耗水平。再者，应逐步建设适应高比例电动化出行的新型交通基础设施和新能源供给设施。此外，还需要通过优化调整货物运输结构，引导绿色出行，持续提升运输组织效率。

交通领域节能降碳需要全社会的共同努力。政府部门可以通过机制创新和政策创新，形成利于绿色低碳发展的市场环境。企业和公众则可以通过持续的技术革新和消费行为改变，为实现碳达峰、碳中和目标发挥积极作用。

（作者为交通运输部规划研究院副院长，本报记者刘志强采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年01月14日 07 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)