本报太原1月13日电 （记者乔栋）记者获悉：为深入推进电力市场化建设，2022年山西将持续增加电力市场交易规模，预计全年省内电力市场交易电量规模约1500亿千瓦时，同比增长约8%。

据介绍，为满足多种市场主体参与电力现货交易，国网山西省电力公司及时修订和完善山西电力现货市场规则，先后实现调峰辅助服务与现货市场的融合、中长期分时段交易与现货交易的衔接融合。目前山西省电力现货市场已完成连续200多天的试运行，累计天数超过400天。

《 人民日报 》（ 2022年01月14日 07 版）

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