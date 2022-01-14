山西将增加电力市场交易规模
今年省内交易电量预计增长约8%
2022年01月14日06:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报太原1月13日电 （记者乔栋）记者获悉：为深入推进电力市场化建设，2022年山西将持续增加电力市场交易规模，预计全年省内电力市场交易电量规模约1500亿千瓦时，同比增长约8%。
据介绍，为满足多种市场主体参与电力现货交易，国网山西省电力公司及时修订和完善山西电力现货市场规则，先后实现调峰辅助服务与现货市场的融合、中长期分时段交易与现货交易的衔接融合。目前山西省电力现货市场已完成连续200多天的试运行，累计天数超过400天。
《 人民日报 》（ 2022年01月14日 07 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 农业农村部：2025年粮食总产量跨上1.4万亿斤台阶
- 人民网北京1月13日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，近日，农业农村部印发《“十四五”全国种植业发展规划》（以下简称《规划》），明确到2025年，粮食播种面积稳定在17.5亿亩以上，其中谷物面积稳定在14亿亩以上、口粮稳定在8亿亩以上；确保总产量保持在1.3万亿斤以上，跨上1.4万亿斤台阶。 种植业是农业农村经济的基础产业，是保障粮食等重要农产品有效供给的战略产业。…
相关新闻
- 评论
- 关注