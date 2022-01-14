进一步优化营商环境
福建推出数字化监测督导平台
2022年01月14日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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本报福州1月13日电 （记者刘晓宇）记者从福建省发改委获悉：1月11日，福建省正式实施营商环境数字化监测督导机制，启动监测督导平台试运行。
此次福建省发改委牵头省有关部门和各地方，运用“数字福建”建设成果和营商环境建设工作经验，创新推出数字化监测督导机制，替代原有第三方评估。
据介绍，该机制运用大数据手段，经由福建省统一建设营商环境监测督导平台，从营商环境日常监测、市场主体满意度调查、现场核验督导3个方面，客观反映营商环境现状。同时，对标先进地区及时发现问题、督导解决问题，推动全省营商环境优化提升。
《 人民日报 》（ 2022年01月14日 07 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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