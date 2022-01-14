广州开启“云上花市”
2022年01月14日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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本报广州1月13日电 （记者罗艾桦）12日，随着广州市2022年迎春“云上花市”响锣，来自白云、花都、番禺、南沙、从化、增城6区299个年花生产基地的约1200万盆（株）年花正式开启“云端”迎客模式。市、区农业农村部门还现场公布了“云上花市”销售主体名单，提供了线上线下赏花购花的全方位指引，同时推介了数条以花卉为中心的休闲旅游、文化推介的精品旅游线路，让市民实地沉浸式赏花之余尽情感受美丽乡村的魅力。
《 人民日报 》（ 2022年01月14日 07 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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