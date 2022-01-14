本报记者 汪文正

1月12日，国家统计局发布数据显示，2021年12月全国居民消费价格指数（CPI）环比下降0.3%，同比上涨1.5%，涨幅比上月回落0.8个百分点。全国工业生产者出厂价格指数（PPI）环比下降1.2%，同比上涨10.3%，涨幅比上月回落2.6个百分点。CPI环比由涨转降，PPI环比由平转降，二者同比涨幅均有所回落，反映出保供稳价政策持续显效。

消费市场总体平稳

看CPI数据，环比由涨转降，同比涨幅回落。国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，2021年12月份，国内疫情多点散发，各地区各部门统筹推进疫情防控和保供稳价，消费市场总体平稳。

从环比看，CPI由上月上涨0.4%转为下降0.3%。其中，食品价格环比由上月上涨2.4%转为下降0.6%，影响CPI下降约0.1个百分点。董莉娟分析，鲜菜上市量增加，价格高位回落，环比由上月上涨6.8%转为下降8.3%；受季节性因素影响，鲜果价格上涨3.4%；冬季腌腊进入尾声，加之生猪出栏有所加快，猪肉价格涨幅比上月大幅回落11.8个百分点。

从同比看，CPI上涨1.5%，涨幅比上月回落0.8个百分点。其中，食品价格同比由上月上涨1.6%转为下降1.2%，影响CPI下降约0.22个百分点。非食品中，工业消费品价格上涨2.9%，涨幅回落1个百分点。此外，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅与上月相同。

北京大学经济学院教授苏剑认为，2021年底，食品项的鲜菜和猪肉由于供给得到改善，价格开始回落。

工业品价格有所回落

2021年12月，PPI环比由平转降，同比涨幅回落。苏剑表示，进入下半年以来，随着全国多地区多部门统筹推进保供稳价政策效果显现，生产资料端上游价格回落，供给端改善带动多品类市场价格逐渐回归合理区间。“保供稳价政策叠加原油等部分国际大宗商品价格走低影响，工业品价格有所回落。”

从环比看，PPI由上月持平转为下降1.2%。其中，生产资料价格下降1.6%，降幅比上月扩大1.5个百分点；生活资料价格由上涨0.4%转为持平。

2021年12月，煤炭价格继续回落，煤炭开采和洗选业价格下降8.3%，降幅扩大3.4个百分点；煤炭加工价格下降15.4%，降幅扩大7个百分点。

从同比看，PPI上涨10.3%，涨幅比上月回落2.6个百分点。董莉娟介绍，在调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有37个，与上月相同。主要行业中，煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、石油煤炭及其它燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业价格涨幅均有所回落。

继续推进保供稳价

2021年12月份，PPI与CPI均进入环比下降轨道，PPI与CPI之间的剪刀差进一步缩小。CPI、PPI转降的主要推动因素是供给改善。

“CPI和PPI双双转入环比下降轨道，2021年下半年以来的一系列保供稳价措施功不可没。以煤炭为例，2021年12月，煤炭价格加速回落，相关行业价格降幅持续扩大，保证了能源安全稳定供应、居民温暖过冬。”苏剑认为，应继续统筹好疫情防控和保供稳价工作，特别是针对食品、能源等商品和民生物资出台更有力的价格监测及干预措施，为工业生产和居民消费释放活力。

有关专家预计，展望2022年，我国工农业产品和服务供给充裕，粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品供应充足，煤炭、油气等基础能源保障有力，应对市场异常波动的能力显著增强，保持物价平稳运行具有坚实基础。

(责编：岳弘彬、杨光宇)