原标题：银江技术：紧握数字经济时代新趋势 增强关键技术创新能力

2022年1月12日，《“十四五”数字经济发展规划》印发，规划提出，深化人工智能、虚拟现实、8K高清视频等技术的融合；进一步强化个人信息保护，规范身份信息、隐私信息、生物特征信息的采集、传输和使用等。

毫无疑问，“数字经济”已成为“十四五”发展的主旋律。人工智能、大数据是数字经济新时代下的重要生产力，利用关键技术打造数字经济新引擎更是当下的发展风口。作为智慧城市行业领军企业，银江技术早就在推进人工智能、区块链、虚拟现实、元宇宙等新技术、新产业发展，为把握数字经济时代新趋势做好了充分准备。

前不久，浙江省经信厅公布了2021年浙江省电子信息产业百家重点企业名单，银江技术入选2021年浙江省软件业30家重点企业。人工智能、大数据、云计算等数字技术是当前全球技术发展的前沿阵地，展现出广阔的应用前景。银江技术早就将人工智能等关键技术作为重点支持的未来产业之一，加速推进人工智能、大数据创新发展、产业集聚以及场景应用。

银江技术始终把发展新一代人工智能作为建设“城市大脑”的重要内容，如“面向AIoT的全域交通AI控制系统”入选工信部物联网集成创新与融合应用项目和“面向医共体的慢病AI管理服务解决方案”入选浙江省新一代人工智能解决方案，产业竞争力居于行业前列。

从基础层、技术层到应用层，银江技术在人工智能的投入目前已形成从核心技术研发、相关硬件产品制造到行业智能化应用的完整产业链。

多年来，银江技术深耕技术创新，结合自身传统优势，准确把握具有广阔前景的趋势领域，确立了在计算、数据、智能、安全领域的发展方向和融合创新，此前曾发布了融合四领域技术的两款产品。

EnloopHub4.0数据中枢云平台是一款面向数据归集、治理和交换领域的产品，提供一体机柜和平台软件两种产品形态，解决了大数据领域由“数据孤岛”造成数据资源的深层价值几乎处于沉睡状态的问题，从而提供打通与规避数据孤岛，治理与管控数据资源，提供统一对外数据服务。该产品在智慧城市、智慧交通、智慧治理领域得到落地应用，充分挖掘数据智能的潜能，创新数字未来。

Enloop-Ana是一套集数据仓库、数据挖掘模型、交互式BI工具、可视化应用组件和人工智能算法服务应用于一体的大数据分析与应用服务支撑平台。通过数据、算力、算法有效组合要素资源，促进供需精准对接，能够有力推动形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。

新一轮科技革命方兴未艾，未来，银江技术将践行“让城市更智慧”理念，把安全、智能、专业作为破题方向，与产业链上下游及用户在技术、服务、资源、市场等多方面紧密协同，化解风险难题，重塑产业价值，共享时代红利。（见习记者 冯思婕）

(责编：董童、李源)