本报记者 黄 鑫

原标题：“5G+工业互联网”加速赋能实体经济

在极寒矿区采用无人驾驶，在智慧港口进行远程操控，在输电环节实现无人智能巡检……“5G+工业互联网”正加速融入千行百业，赋能实体经济数字化、网络化、智能化转型升级。

目前，我国“5G+工业互联网”已在十大重点行业形成20大典型应用场景。工信部部长肖亚庆表示，2022年将聚焦制造、矿山、电力、港口、医疗等重点行业，深度挖掘“5G+工业互联网”产线级、车间级典型应用场景，打造一批5G全连接工厂标杆。

夯实融合基础

促进“5G+工业互联网”融合发展，基础设施要先行。当前，我国工业互联网网络、平台、安全三大功能体系已初具规模。

工信部信息通信管理局副局长王鹏介绍，目前“5G+工业互联网”在建项目超过1800个，标识解析五大国家顶级节点和158个二级节点上线运行，标识注册总量近600亿；具有影响力的工业互联网平台超过100家，连接设备数超过7600万台套；国家安全态势感知平台与31个省级系统全部实现对接，态势感知、风险预警和基础资源汇聚能力明显增强。

截至2021年11月末，我国已建成5G基站超过139万个，5G行业虚拟专网、混合专网超过2300个，加快形成适应行业需求的5G网络体系。

我国“5G+工业互联网”发展环境持续向好，在政策体系、技术标准、基础设施、融合应用和产业生态方面，都取得了长足进步。中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长曹蓟光介绍，央地政策支持力度持续加强，投融资力度加码，80%的省份都出台了对“5G+工业互联网”的支持政策。

2022年，如何继续推进“5G+工业互联网”相关基础设施建设？肖亚庆表示，将加快5G基站建设和行业虚拟专网规模化发展，增强工业互联网标识解析体系公共服务功能。支持企业运用5G等新型网络技术和先进适用技术改造建设企业内网，支持企业设备上云，推动工业互联网平台进企业、进园区、进产业集群。

融合带来智变

“5G+工业互联网”已成为赋能各行各业数字化、网络化、智能化转型升级的重要驱动力量，两者优势互补效应快速显现，正为各行各业带来智变。

井上，是穿工装的地面指挥中心工作人员，是智能化调控指挥中心屏幕上跳动的实时数据；井下，是搭载5G网络的自动巡检机器人，是高效运输的“网约车”无轨胶轮车……晋能控股煤业集团塔山煤矿携手山西联通与华为，实现了机械化、自动化、信息化、智能化的智慧转型。

中铁工业通过浪潮智能制造解决方案打造的钢桥梁智能制造示范工厂，率先引进5G技术，以钢桥梁重要部件顶板单元生产线为试点，建设5G智能车间，实现了从“粗放式工厂”向“数字化透明化工厂”转变、从创新生产向网络化协同转变，产品交付周期缩短10%，综合成本下降5%。

“5G+工业互联网”正推动平台化设计、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等应用模式向更多的重点行业延伸，并已在采矿、钢铁、电力、石化化工等十大重点行业率先布局，形成远程设备操控、机器视觉质检、生产能效管控等20大典型应用场景，标杆示范带动作用日益凸显。

中国移动董事长杨杰表示，5G商用后，工业互联网发展按下快进键。目前，工业互联网产业体系更加完善，服务领域更加广泛，从个别典型领域拓展到钢铁、电力、化工等国民经济重点行业；应用环节更加深入，从生产辅助环节成为生产核心环节，包括5G全连接工厂、机器视觉检测等。

“5G+工业互联网”应用正从“样板房”走向“商品房”。华为技术有限公司轮值董事长胡厚崑认为，在数字化转型大背景下，“5G+工业互联网”已进入行业越来越广、应用场景越来越多的关键时期。

“5G+工业互联网”的赋能路径也日益清晰。基础电信企业、工业企业、软件企业深度合作，形成多样化商业模式，“团体赛”打法更加成熟，各地聚焦重点特色行业，举办多场行业现场会，服务地方产业升级。

加快释放潜能

5G和工业互联网是推动传统产业转型升级、培育发展先进制造业的重要支撑。目前，我国仍有大量传统产业企业处于数字化、网络化、智能化改造阶段，工业互联网将为5G应用开辟更广阔空间。

对于如何进一步拓展“5G+工业互联网”融合应用场景，肖亚庆表示，将坚持以智能制造为主攻方向，全面推进5G、工业互联网等数字技术的产业化、规模化应用。遴选一批专业化解决方案提供商，建设一批5G全连接工厂，做优一批工业互联网平台，打造一批复合型专家人才队伍，带动千行百业提质增效升级。

“要加快释放‘5G+工业互联网’潜能，还需解决5G工业芯片模组价格高的问题，消除产业瓶颈；解决5G终端匮乏的问题，不断丰富5G通用终端和行业终端；进一步优化‘5G+工业互联网’产业公共服务平台。”中国信息通信研究院院长余晓晖说。

肖亚庆强调，“5G+工业互联网”应用普及要紧紧牵住技术创新这个“牛鼻子”，促进新兴技术群体融合创新、协同应用。工信部将聚焦产业共性技术供给，大力推行“揭榜挂帅”机制，发挥企业创新主体作用，实现工业模组、传感器、关键软件等领域的快速研发和产业化。同时，着力激活数据潜能，加快研制工业数据交互等基础共性标准，探索建设数据交易平台，提升数据管理和开发利用水平。

“要推动‘5G+工业互联网’融合发展，数据驱动是关键。要实现数据取得出、算得快、用得好，连接更多设备、降低人工智能门槛、发展工业软件等，是现阶段应重点投入的领域。”胡厚崑说。

(责编：罗知之、陈键)