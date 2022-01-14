吉蕾蕾

原标题：快递不打烊还须服务不走样

近日，多家快递企业相继宣布2022年春节不打烊，继续提供全年无休的快递服务。在疫情防控常态化背景下，这对很多准备“就地过年”的消费者来说无疑是个好消息。但也有不少消费者对快递能否按时派送、服务能否一如既往表示担心。

受疫情影响，在“就地过年”倡议下，给远在老家的亲人长辈寄送年货、给留在城里的子女好友快递家乡特产，如今已成为一种新的“团圆”方式。

为满足消费者春节期间的快件寄递需求，不少快递企业表示今年将投入人力、运力和场地，有些还制定了节前春节大礼包、节中特殊激励、节后返岗激励等针对性员工关怀及福利措施。尽管如此，不少消费者对春节期间的快递服务质量，特别是末端派送服务仍心存疑虑。

究其原因，主要在于快递员的薪资福利没有落实到位。春节前后，大部分快递网点面临货多人少的问题。有些快递员舍弃春节与家人团聚的机会，就是想能多赚点钱。如果与“不打烊”相匹配的薪资福利保障没有跟上，或者在实施的过程中大打折扣，必然留不住人。不少去年主动留下的快递员当中，就有因为快递企业承诺的福利没落实，今年不愿意留下了。

要确保快递“不打烊”的同时服务还“不走样”，落实快递员薪资福利是关键。快递员群体联系千城百业、服务千家万户。近年来，我国快递员群体规模不断扩大，为经济社会发展作出积极贡献。特别是在确保防疫及民生物资的运输畅通，保障快递服务方面发挥了重要作用。快递企业要留住快递员，必须完善激励机制、合理上浮节假日收入、推出错峰休假等措施。还要督促末端网点真正将福利措施落实到位，让留守的快递员能安心在岗，为消费者提供与平时无异的服务。

快递员是企业的宝贵财富。没有快递员合法权益的有效保障，就不可能有快递企业的健康可持续发展。如今，“春节不打烊”已经成为各个快递企业服务能力竞争的标签。在这时，给更多消费者提供优质、满意的、“不打烊”的快递服务，也更能彰显快递企业的服务能力和综合实力。

(责编：罗知之、陈键)