人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

快递不打烊还须服务不走样

吉蕾蕾
2022年01月14日09:06 | 来源：经济日报
小字号

原标题：快递不打烊还须服务不走样

近日，多家快递企业相继宣布2022年春节不打烊，继续提供全年无休的快递服务。在疫情防控常态化背景下，这对很多准备“就地过年”的消费者来说无疑是个好消息。但也有不少消费者对快递能否按时派送、服务能否一如既往表示担心。

受疫情影响，在“就地过年”倡议下，给远在老家的亲人长辈寄送年货、给留在城里的子女好友快递家乡特产，如今已成为一种新的“团圆”方式。

为满足消费者春节期间的快件寄递需求，不少快递企业表示今年将投入人力、运力和场地，有些还制定了节前春节大礼包、节中特殊激励、节后返岗激励等针对性员工关怀及福利措施。尽管如此，不少消费者对春节期间的快递服务质量，特别是末端派送服务仍心存疑虑。

究其原因，主要在于快递员的薪资福利没有落实到位。春节前后，大部分快递网点面临货多人少的问题。有些快递员舍弃春节与家人团聚的机会，就是想能多赚点钱。如果与“不打烊”相匹配的薪资福利保障没有跟上，或者在实施的过程中大打折扣，必然留不住人。不少去年主动留下的快递员当中，就有因为快递企业承诺的福利没落实，今年不愿意留下了。

要确保快递“不打烊”的同时服务还“不走样”，落实快递员薪资福利是关键。快递员群体联系千城百业、服务千家万户。近年来，我国快递员群体规模不断扩大，为经济社会发展作出积极贡献。特别是在确保防疫及民生物资的运输畅通，保障快递服务方面发挥了重要作用。快递企业要留住快递员，必须完善激励机制、合理上浮节假日收入、推出错峰休假等措施。还要督促末端网点真正将福利措施落实到位，让留守的快递员能安心在岗，为消费者提供与平时无异的服务。

快递员是企业的宝贵财富。没有快递员合法权益的有效保障，就不可能有快递企业的健康可持续发展。如今，“春节不打烊”已经成为各个快递企业服务能力竞争的标签。在这时，给更多消费者提供优质、满意的、“不打烊”的快递服务，也更能彰显快递企业的服务能力和综合实力。

(责编：罗知之、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
上交所：免收注册地在陕西、河南、天津上市公司2022年相关费用
　　人民网北京1月14日电 （记者王震）据上交所网站消息，上交所决定免收注册地在陕西、河南、天津等地上市公司2022年相关费用。 上交所表示，为支持陕西、河南、天津地区应对新冠疫情，发挥资本市场支持实体经济加快恢复发展功能，经研究决定，减免下列项目收费： 一、免收注册地在陕西省、河南省、天津市的上市公司2022年上市初费和上市年费。…
农业农村部：2025年粮食总产量跨上1.4万亿斤台阶
　　人民网北京1月13日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，近日，农业农村部印发《“十四五”全国种植业发展规划》（以下简称《规划》），明确到2025年，粮食播种面积稳定在17.5亿亩以上，其中谷物面积稳定在14亿亩以上、口粮稳定在8亿亩以上；确保总产量保持在1.3万亿斤以上，跨上1.4万亿斤台阶。 种植业是农业农村经济的基础产业，是保障粮食等重要农产品有效供给的战略产业。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部