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2021年实际使用外资金额11493.6亿元

我国吸收外资规模再创新高

冯其予
2022年01月14日09:06 | 来源：经济日报
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原标题：我国吸收外资规模再创新高

本报北京1月13日讯（记者冯其予）商务部发布的最新数据显示，2021年，全国实际使用外资金额11493.6亿元，同比增长14.9%，引资规模再创新高。在13日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，2021年，商务部会同各地方各有关部门，围绕“六稳”“六保”和“稳住外贸外资基本盘”部署，扎实推进稳外资各项工作，圆满完成全年稳外资工作任务，成效好于预期。

从引资结构看，高技术产业和服务业引资增长较快。高技术产业实际使用外资同比增长17.1%，其中高技术制造业增长10.7%，高技术服务业增长19.2%。服务业实际使用外资金额9064.9亿元，同比增长16.7%。

从投资来源地看，“一带一路”沿线国家和东盟投资增长较快，实际投资同比分别增长29.4%和29%（含通过自由港投资数据），高于全国引资增速。

从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长14.6%、20.5%和14.2%。

2022年，商务部将继续推动吸收外资稳总量、优结构、提质量，更加积极有效利用外资。一方面，落实好2021年版全国和自贸试验区外资准入负面清单，督促加快配套法规文件“立改废”，保障“非禁即入”。修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，引导外资更多投向先进制造、现代服务、高新技术、节能环保、绿色低碳、数字经济等新兴领域和中西部地区。

另一方面，建设好自由贸易港、自贸试验区、国家级经开区、服务业扩大开放综合示范试点地区等平台，发挥营商环境和制度型开放优势，吸引更多外资项目落地。办好进博会、广交会、服贸会、消博会、投洽会等重大经贸展会，加大招商引资力度。

同时，发挥外贸外资协调机制及其重点外资项目工作专班作用，完善重点外资企业和项目“直通车”一对一跟踪服务机制，推动协调解决人员入境等企业关切的问题。会同有关部门加大新项目要素保障力度，推动项目加快落地和建设。

“我们将继续致力于打造市场化、法治化、国际化的营商环境，使中国长期成为外商投资的热土。”束珏婷表示，要进一步优化外商投资环境，全面清理与外商投资法及其实施条例不符的规定，落实外资企业公平待遇。充分发挥外资企业投诉工作机制作用，加大外商投资合法权益保护力度，稳定外国投资者对华投资的预期和信心。

(责编：罗知之、陈键)

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