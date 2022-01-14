原标题：北京冬奥会场馆预计使用绿电4亿千瓦时

本报北京1月13日讯（记者韩秉志）国务院新闻办公室13日举行新闻发布会，介绍北京冬奥会和冬残奥会绿色冬奥和可持续发展工作情况。北京冬奥组委总体策划部部长李森介绍，筹办6年多来，北京冬奥组委全面落实“绿色、共享、开放、廉洁”办奥理念，将筹办工作与城市和区域发展紧密结合，促进了地区生态环境改善、经济发展和社会进步，形成一批可持续成果。

李森说，针对雪上项目主要分布在山区的情况，北京冬奥组委通过就地、近地、迁地措施保护赛区植物，设置动物通道、布设人工鸟巢、规范施工行为等多种措施，从设计源头减少对环境的影响，并同步开展生态修复。种种措施守护了赛区的青山绿水，实现了“山林场馆、生态冬奥”的目标。

同时，北京冬奥组委严格实施低碳管理，从源头减少碳排放。建设低碳场馆，所有场馆都达到绿色建筑标准，4个冰上场馆使用新型二氧化碳制冷剂，建成超过5万平方米超低能耗示范工程，全面使用低碳能源，赛时全部场馆常规能源100%使用绿电。构建低碳交通体系，节能与清洁能源车辆在赛时车辆中占比超八成。

北京冬奥组委规划建设部部长刘玉民说，北京冬奥会电力供应基本依托现有城市市政电网，所有场馆均实现绿色电力供应。根据测算，从2019年6月第一笔绿电交易开始，到2022年冬残奥会结束，北京、延庆、张家口三个赛区场馆预计使用绿电4亿千瓦时，可减少燃烧12.8万吨标准煤，减排二氧化碳32万吨。

场馆赛后利用是一个世界性难题。李森透露，北京冬奥会使用了6个2008年的奥运场馆，充分借鉴其赛后利用经验，新建场馆都制定了赛后利用计划，赛后场馆将全面向社会公众开放，为大众体育健身提供服务。

此外，在延庆和张家口赛区雪上场馆规划建设中，北京冬奥组委充分考虑春、夏、秋三季运营问题，利用赛区人文历史和自然生态优势，建立健身跑、越野跑、山地自行车、登山攀岩等户外运动项目，并加快发展区域特色旅游休闲、山地度假、户外运动等产业，以实现场馆四季运营。

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